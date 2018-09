West Ham sjokkerte Manchester United: - Ser ikke ut som de er klare for kamp

Manchester United gikk på sitt tredje tap for sesongen. Nå melder TV-kanal at klubben har innledet samtaler med en mulig ny manager.

WEST HAM - MANCHESTER UNITED 3-1:

Presset ble ikke mindre på José Mourinho etter lørdagens 1-3-tap borte mot West Ham i Premier League.

- Har innledet samtaler med Zidane



Ting kan fort se ut til å bli enda verre for Mourinho i de kommende dagene. Kort tid etter lørdagens kamp melder nemlig den verdenskjente TV-stasjonen Bein Sports at United har åpnet samtaler med Zinedine Zidane.

Sources close to @beINSPORTS are suggesting that Manchester United have had initial conversations with Zinedine Zidane! #beINPL #MUFC pic.twitter.com/2YfHsjYxTF — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 29, 2018

Det meste har dreid seg om manager Mourinho og urokråka Paul Pogba før de røde djevlenes bortemøte med West Ham i Premier League på lørdag.

Et mildt sagt turbulent forhold mellom de to kulminerte denne uka foreløpig med rapportene om at Mourinho skal ha skjelt ut Pogba etter 1-1-kampen mot Wolverhampton sist helg, og manageren skal også ha gitt klar beskjed til spillergruppa om at Paul Pogba aldri mer vil opptre som kaptein i klubben.

I kampen mot West Ham var Pogba uansett på banen, mens en annen spiller som også har vært utsatt for mye kritikk - Alexis Sánchez - ikke engang befant seg på benken.

Men før det var spilt fem minutter av kampen, var det en kollektiv United-svikt som i stedet hadde stjålet alt fokuset.

For de rødkledde gjestene viste få tegn til spilleglede, og etter fem minutter kunne Felipe Anderson gi vertene ledelsen med en herlig hælflikk etter at høyreback Pablo Zabaleta hadde fått et hav av rom på kanten.

Se sammendraget av kampen her:

Vondt gikk til verre for United da Andriy Yarmolenko la på til 2-0 like før pause, og til slutt måtte gjestene dra hjem fra hovedstaden med et 1-3-tap i bagasjen.

- Null press på ballfører

Og det er det stillestående United-laget som altså får oppmerksomheten etter lagets tredje tap for sesongen.

- Inngangen til Manchester United sjokkerer meg litt. Det er null press på ballfører. Det er ingen som helhjertet går i press, sier TV 2s Premier League-ekspert Simen Stamsø Møller i pausen av kampen.

- Da kan West Ham trille seg gjennom et lavtliggende Manchester United før det er gått fem minutter, og det synes jeg er sjokkerende. Det er merkelig, det ser ikke ut som om de er klare for kamp, fortsetter han.

Det er den tidligere Manchester United-spilleren Bryan Robson, som gjestet TV 2s Premier League-studio på lørdag, helt enig i.

- Og dette er tidlig i kampen, når du er full av energi. Du kan ikke si at du er sliten, at det er derfor du ikke fullfører. Nei, det er i de første fem minuttene av kampen. Det er bare svakt av Manchester United, sier mannen som spilte for de røde djevlene fra 1981 til 1994.

- Hva nå, Mourinho?

TV 2-kommentator Øyvind Alsaker aner en vanskelig tid fremover for United-manageren.

- Hva skjer nå, José Mourinho? sa han da kampen nærmet seg slutten, og etter kampslutt var dommen klar: José Mourinho er i kjempetrøbbel.

- Hva som skjer med Mourinho, hva Woodward tenker og hva styret i Manchester United har tenkt til å gjøre, det får vi vente og se, men det er alvor for Mourinho. Og det er alvor for Manchester United, sier Alsaker.

Hans ekspertkommentator Petter Myhre er heller ikke optimist på Mourinhos vegne.

1-0: Denne lekkerbisken fra Felipe Anderson ga West Ham den starten på kampen som de håpet på.

- Her klaffer ingenting fordi det de legger i potten selv i kampene nå er alt for dårlig. Det er vingling. I alle fall kan det oppfattes som vingling utenfra, når man bytter formasjon og spillere, sier Myhre.

- For Manchester United er det bare mørkt, mørkt, mørkt for øyeblikket. Dette er jo et speilbilde på de sesongene Mourinho har hatt med andre klubber. Når det begynner å gå dårlig kommer støyen og problemene. Og han har vært ute av stand til å snu det, følger Alsaker opp.

Mourinho: - Feil av linjemannen

Selv er Mourinho lite villig til å ta kritikk etter 1-3-tapet.

- Å komme hit med en mental skjørhet etter dårlige resultater, for så å ligge under med 1-0 etter fem minutter, er ikke den beste måten å starte kampen på, sier portugiseren, som påpeker at West Hams 1-0-mål skulle vært annullert for offside.

- En feil av linjemannen, sier han.

United-legenden Paul Scholes liker ikke det bildet av United-laget som er i ferd med å bli tegnet.

- Klubben ser ut til å være i kaos. Uansett om det ligger over Mourinho eller ikke, ser det ut til å være en krig tvers gjennom hele klubben. Det ser ustabilt ut, sier han til BT Sports.

- Den krigen Mourinho har med Pogba... han er den beste spilleren hans, så hva kan han gjøre? Kan han la Pogba gå? Jeg vet ikke om han kan det, legger han til.

Den legendariske franskmannen har stått uten trenerjobb siden han gav seg i Real Madrid sist sesong. Det har siden blitt spekulert i hvorvidt VM-vinneren fra 1998 har sett seg ut Manchester United som sitt neste stoppested.

Zidane har tidligere erfaring med å ta over etter tøffe serieåpninger. Han tok nemlig over Real Madrid etter Rafael Benítez, og endte opp med å vinne Champions League alle de tre årene han trente de hvitkledde fra Spanias hovedstad.

Som trener har Zidane også vunnet LaLiga én gang, samt den spanske supercupen i 2017. Som assistent til Carlo Ancelotti var han også med å vinne Champions League allerede i 2014.

46-åringen er regnet som Frankrikes største fotballspiller gjennom tidene, og scoret to mål i VM-finalen mot Brasil i 1998. Zidane var også med på laget som vant EM i 2000.

Offside

Mourinho har rett i at West Hams 1-0-scoring burde vært annullert for offside, ettersom Pablo Zabaleta hadde hodet på feil side av linja da han ble spilt gjennom på høyrekanten. Dommer Michael Oliver lot imidlertid spillet gå, og inne foran mål sendte Felipe Anderson ballen i nettet med en pent utført hælflikk.

Du kan seie kva du vil om Mourinho, men han er ikkje ut på bana der. Lite aggressivitet og labert press frå mange utpå der. — Andreas Hopen (@superhopen) September 29, 2018

Hammers klart bedre enn @ManUtd i 1.omg. Mer energi, angriper som lag, klart mer kreative. Stusselig å se man.u. — Lars Bohinen (@Lars_Bohinen) September 29, 2018

Den tidlige kalddusjen lot likevel ikke til å vekke gjestene. I den første omgangen kom Manchester United kun til en eneste sjanse, da en heading av Romelu Lukaku traff feil side av stolpen.

Kritisk til Lindelöf

West Ham på sin side økte til 2-0 to minutter før hvilen, da en corner til slutt endte i beina på Andriy Yarmolenko.

Han sendte i vei et skudd som skiftet helt retning da det traff uheldige Victor Lindelöf, og snek seg inn helt oppe i nærmeste kryss bak en utspilt David De Gea.

Svenske Lindelöf kunne kanskje ikke lastes for baklengsmålet, men Bryan Robson er likevel ikke nådig i sin kritikk av midtstopperen.

- Han leser spillet bra, men etter min mening må han skjerpe seg i forsvaret, er Robsons dom over Lindelöf.

Drøye kvarteret ut i andre omgang var Manchester United nær en redusering, men headingen fra Marouane Fellaini helt nede ved stolperota ble stoppet av en fantastisk enhåndsredning fra West Ham-keeper Lukasz Fabianski.

United-forsvaret i oppløsning

Etter 70 minutter ble Paul Pogba, sammen med Anthony Martial, tatt av banen. Tidligere var Victor Lindelöf blitt erstattet av Marcus Rashford, og byttene ga effekt: Like etter dobbeltbyttet omsatte Rashford en corner til mål, og United var tilbake i kampen igjen.

Men håpet om poeng ble raskt slukket.

To minutter senere var Manchester United-forsvaret i oppløsning da Marko Arnautovic plutselig ble spilt gjennom. Han fikk all tid og rom han bare kunne ønske seg, og fikk en enkel jobb med å legge på til 3-1.

- Hva skjedde der? Det var jo et hav som åpnet seg der for West Ham, utbrøt TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

Da gikk lufta ut av United-ballongen, og laget blir stående med ti poeng på sine sju første kamper. West Ham klatrer opp på tabellen med sin andre seier for sesongen, etter å ha åpnet med fire strake tap.

