Wilfried Zaha signerte ny kontrakt med Crystal Palace

Blir værende på Selhurst Park.

Wilfried Zaha blir værende hos Crystal Palace etter å ha signert en ny femårsavtale med klubben. Det bekrefter London-klubben på sine offisielle hjemmesider.

Zaha har denne sommeren blitt koblet til klubber som både Tottenham og Chelsea, men har nå valgt å sette sin signaturen på en kontrakt frem til 2023 med sin nåværende klubb.

25-åringen har blitt kåret til årets spiller i Crystal Palace de tre siste sesongene, og har vært lagets mest fremtrende spiller under trener Roy Hodgson.

- Jeg er veldig fornøyd. Selvfølgelig ønsket jeg å få dette unnagjort så jeg kan fokusere på sesongen. Jeg er veldig fornøyd med at vi fikk dette i orden, sier Zaha til Crystal Palaces hjemmeside.

South London and proud. Very happy to have signed a new contract with @CPFC 🙏🏿 #CPFC #GodIsGreat pic.twitter.com/r3OmiVobw8 — Wilfried Zaha (@wilfriedzaha) August 15, 2018

Ifølge Daily Mail kan Zaha smile hele veien til banken. Han skal visstnok nå tjene 130.000 pund i uka (rundt 1.4 millioner kroner). Samme avis skriver at Crystal Palace ønsket hele 70 millioner pund (rundt 750 millioner kroner) dersom de skulle selge sin stjernespiller.

Zaha kom til Palace da han var 12 år gammel og spilte i klubben frem til 2013, da Manchester United hentet han til Old Trafford. Oppholdet der var alt annet enn vellykket for ivorianeren.

Etter to uitlånsperioder i nettopp Crystal Palace ble han hentet tilbake til klubben i 2015. Sist sesong scoret han ni seriemål på 29 seriekamper i Premier League for «the Eagles».

Angriperen er født i Elfenbenkysten, og står med åtte landskamper. Han fikk også to kamper for det engelske landslaget før han bestemte seg for å bytte over til Elfenbenkysten.

Zaha scoret i serieåpningen da Crystal Palace slo Fulham 2-0 borte på Craven Cottage. Jeffrey Schlupp scoret det andre målet for Alexander Sørloths klubb.

