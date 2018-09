Wolverhampton vant enkelt over tafatt Burnley

Wolverhampton brøt en lang forbannelse da de søndag ettermiddag slo Burnley 1-0 hjemme.

WOLVERHAMPTON - BURNLEY 1-0:

Med 1-0-seieren over Burnley brøt manager Nuno Espírito Santo en viktig barriere.

Det var nemlig Wolverhamptons første hjemmeseier i Premier League på 15 kamper.

I en kamp hvor ulvene var det klart beste laget jevnt over skulle det derimot skorte på effektiviteten. Raúl Jiménez hadde tre gigantsjanser før han til slutt fant nettmaskene etter timen spilt.

Etter kampslutt var det en lykkelig meksikaner som møtte pressen.

- Det er en flott opplevelse å få score her på hjemmebane. Vi jobbet knallhardt for de tre poengene, og nå har vi endelig seieren her (Molineaux Stadium, journ.anm) på toppnivå, sa han til Sky Sports.

- Totalt dominerende

I TV 2s Premier League-panel imponert over et hardtarbeidende hjemmelag.

- De var totalt dominerende både spillemessig og sjansemessig, sa TV 2-ekspert Petter Myhre etter kampen, og den tidligere fotballtreneren ble virkelig imponert over hvordan den nyopprykkede har tatt nivået.

- De har vært tro mot hvordan de spilte da de rykka opp fra Championship, og prøver på akkurat det samme, noe jeg har kjempesansen for. De nærmeste sammenligningene med andre lag blir Swansea og Bournemouth, hvor man også har dyrket en pasningsstil, oppsumerte han videre.

På motsatt ende fortsetter nedturen for et Burnley-lag som fortsatt står med kun ett poeng i årets sesong.

- De har fått svi i ligaen etter å ha satset på Europa-eventyret, med toppet lag i kvaliken. Nå må de få skuta på rett kjøl, konkluderte Myhre.

Clarets' manager, Sean Dyche, erkjenner at klubben nå har en vei å gå.

- Vi har vært gjennom dette før. Det er viktig å huske på, slik at vi kan forstå at det er mulig (å snu trenden, journ.anm), sa han til BBC Sport.

Tre på rad

Kampen skulle åpne på nokså rolig vis, med vertene som det førende laget.

Gjestene fra Burnley prøvde seg etter hvert med å flytte opp mannskapet, men Dyches menn fikk til forsvinnende lite.

Da skulle i stedet Wolves benytte anledningen til å åpne slusene framover, og da skulle virkelig ting begynne å svinge.

Først fikk Diogo Jota svinget inn til Jiménez på ti meter, men avslutningen fra meksikaneren ble mesterlig reddet av Joe Hart. Spissen fikk en ny sjanse med en heading på den påfølgende returen, men der var James Tarkowski framme med en briljant klarering.

Minuttet senere vartet hjemmelaget opp med nok en dobbelsjanse. Matt Doherty slo inn fra dødlinja, men igjen var Hart framme med en god redning. På returen fra Jonny var det nok en gang Tarkowski som skulle bli redningsmann.

På den tredje sjansen på rad skulle Hart nok en gang vise seg å være dagens mann for Burnley. Doherty fikk avsluttet upresset etter et innlegg fra Ruben Neves, men bortelagets sisteskanse var der igjen.

Jiménez nettet til slutt

0-0 skulle stå seg til pause, men etter sidebytte fortsatte vertene med sjanseproduksjonen.

To minutter ut i andreomgang plukket Jota opp et håpløst tilbakespill fra Phil Bardsley. Portugiseren satte deretter fart framover før han til slutt spilte ut til Jiménez. Til tross for at angriperen har fri bane mot mål, på grunn av en Hart med fokus på Jota, maktet han ikke å sette ballen i det kassa.

Men etter timen var spilt stemte det endelig for Jiménez.

Den tidligere Benfica-spilleren skjøt på direkten etter en pasning fra Doherty, og ballen snek seg ned i det venstre hjørnet, via stolpen.

Seks minutter senere skulle Burnley få sin klart største sjanse i kampen etter et langt oppspill fra Johann Gudmundsson. Ben Mee fikk stusset videre til Matej Vydra på bakre stolpe, men etter en blanding av et skudd og et innlegg mot Jack Cork på bakre stolpe endte kula kun ut dødlinja.

Deretter vendte fokuset seg over til Wolverhampton, som hadde flere sjanser til å doble ledelsen uten å benytte seg helt av det. Både Doherty og innbytter Léo Bonatini, som fikk tre meget gode muligheter, kunne nettet, men feilet da det gjaldt.

Flere mål skulle det heller ikke bli, men det var aldri et spørsmål om hvor poengene skulle gå.

Dermed kryper Wolves seg opp til en foreløpig 9. plass med åtte poeng, mens Burnley forblir på nest-siste plass.

