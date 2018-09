Xhaka og Özil fikset Arsenals tredje seier på rad

De har begge fått sine doser med kritikk i det siste, men lørdag ettermiddag fikset Granit Xhaka og Mesut Özil 1-2-seier borte mot Newcastle for Arsenal.

NEWCASTLE - ARSENAL 1-2:

Etter noen sjansefattige første 45 minutter trodde nok de fleste at Arsenal skulle gå på nok et poengtap, men i andreomgang kom hjelpen fra et noe uventet hold.

Med en fantastisk frisparkperle fikset nemlig Granit Xhaka hull på byllen for gjestene, og det fikk fram superlativene om den tidvis utskjelte sveitseren.

- Det er helt praktfullt, det der, og denne kampen skrek lenge etter en verdensklasse-prestasjon. Da steppet utskjelte Xhaka opp, og leverte et absolutt strålende frispark, sa TV 2-ekspert Petter Myhre i kanalens Premier League-studio etter kampen var over.

Hovedpersonen selv var også rimelig fornøyd etter sin fjerde Arsenal-scoring i seriesammenheng.

- Mesut (Özil, journ.anm) sa jeg fikk lov til å skyte, vi har øvd mye på trening begge to, men jeg er glad for at det ble mål, sa han til BBC etter kampen.

- Ikke særlig bra

Xhaka-raketten skulle også borge for enda mer finspill i «Gunners»-leiren.

Like etterpå broderte nemlig Unai Emerys mannskap seg igjennom hjemmelagets forsvar, og på en retur dukket plutselig Mesut Özil opp. Tyskeren, som nylig ble linket til Fenerbache, bredsidet ballen til side for Martin Dúbravka og i mål.

På overtid fikset innbytter Ciaran Clark et trøstemål på flott vis, men det var det eneste Rafael Benitez' & co maktet å få til.

Selv om det ble seier til slutt lot Xhaka seg irritere av den dårlige starten, da han fikk spørsmål om lagets prestasjon.

- Vi spilte ikke noe særlig bra. Det var en vanskelig start, spesielt de første 20 minuttene. Derfra og ut var det bra; en god andreomang og tre viktige poeng, avsluttet midtbanespilleren til BBC.

Myhre var enig i at gjestene ikke hadde sin beste kamp, men ekspertkommentatoren var mer opptatt av å vektlegge vertenes svake prestasjoner.

- Det var tannløst det Newcastle hadde å by på, spesielt i den andre omgangen. På slutten fikk vi et fint angrep og en bra avslutning av Clark, men det ble alt for sent, oppsummerte han.

Tafatt førsteomgang

Det var vertene som åpnet oppgjøret på best vis, og etter 21 minutter øynet hjemmefansen på St. James' Park kampens første, store mulighet.

Shkodran Mustafi falt som bakerste mann og lot Jacob Murphy sette på turboen i lengderetningene. Vingen kom seg helt inn til boksen, men idet den tidligere Norwich-spilleren skulle til å fyre kom Sokratis til unnsetning med en solid klarering.

Newcastle skulle riktignok fortsette med trykket sitt, men utenom en rekke hjørnespark var det ikke mye vertene fikk i stand.

Dermed åpnet det seg for at gjestene fra London kom mer inn i kampen mot slutten av omgangen, og Arsenal fikk etter hvert spillet til å stemme mer.

Gjennomgangsfiguren til Emerys menn var derimot kluss på den siste tredelen av ballen, som skulle ødelegge for samtlige av initiativene til «Gunners».

0-0 stod seg til pause i nordøst-England etter en litt trasig omgang, mens det på samme tidspunkt var scoret ni mål i de resterende klokken 16-kampene.

De utskjeltes revansje

Etter sidebytte var det tydelige at ingen av managerne var strålende fornøyde med elleverene sine, og både Ciaran Clark og Lucas Torreira kom inn for henholdsvis Jamaal Lascelles og Matteo Guendouzi.

Så, i det 49. minutt , skulle Emery bli bønnhørt fra nokså uventet hold.

Pierre-Emerick Aubameyang ble felt på 25 meter, og dommer Lee Probert dømte frispark til gjestene. Fram trådte utskjelte Xhaka og sendte avgårde en rakett i det høyre hjørnet. På vakkert vis var Arsenal plutselig i ledelsen - og det skulle vise seg å gi blod på tann.

Ni minutter senere vartet bortelaget nemlig opp med storspill som kunne minne om noe tatt ut av Arsène Wengers storhetstider.

Nacho Monreal spilte Xhaka fri ute til venstre, og målscoreren la deretter inn til Alexandre Lacazette foran mål. Franskmannens påfølgende skudd gikk rett i blokka, men på returen kom nok en utskjelt Arsenal-spiller til unnsetningen. Özil, som har blitt kritisert for sine prestasjoner fra alle kanter de siste ukene, bredsidet like så godt kula til side for Dúbravka til 0-2-ledelse for de røde og hvite.

Umiddelbart etter scoringen var bortelaget nok en gang farlig frampå, men avslutningen fra Aubameyang i god posisjon endte et stykke til høyre for Newcastle-kassa.

Redusering ut av intet

Derfra og ut var det liten tvil om hvor poengene skulle gå hen, og Arsenal hadde som regel full kontroll på det meste Newcastle prøvde seg på.

Emerys gutter spilte seg til flere halvsjanser, men med foten halvveis på gasspedalen var det tydelig at londonerne prioriterte det defensive spillet.

Det viste seg også å skulle være en smart vei å gå, da vertene måtte vente helt til det 89. minutt før deres største sjanse presenterte seg.

En ellers usynlig Joselu raget plutselig høyest på bakre stolpe, som følge av et innlegg, men Petr Čech fikk akkurat slått den påfølgende headingen over tverrliggeren.

Det skulle vise seg å tenne et lite håp for hjemmelaget, for to minutter senere sendte Federico Fernández avgårde et meget presist innlegg fra høyrekanten. Inne i feltet hadde innbytter Clark løpt seg fri, og midtstopperen stanget inn reduseringen for «Toons».

Likevel skulle det bli alt for sent til å utgjøre noen forskjell, og kampen ebbet ut med 1-2 til Arsenal.

Hovedstadslaget klatrer dermed opp to posisjoner til 9. plass, med ni poeng, mens Newcastle ligger helt nede på 18. plass med en fattig pinne i poengprotokollen.

Mest sett siste uken