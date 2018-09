Yarmolenko nettet to ganger da West Ham tok sin første seier

To mål fra Andriy Yarmolenko sikret West Hams første poeng for sesongen da Everton ble slått 1-3 borte, søndag ettermiddag.

EVERTON - WEST HAM 1-3:

Med null poeng før søndagens oppgjør var det en sårt etterlengtet seier som kunne innkasseres til Manuel Pellegrini & co etter et besøk på Goodison Park.

Takket være en dobbel fra Andriy Yarmolenko i førsteomgang, og én scoring av Marko Arnautovic etter hvilen, hadde det lite å si at Gylfi Sigurdsson reduserte for Everton.

Dermed ble det en gledelig dag for bursdagsbarnet, Manuel Pellegrini, som kunne feire 65-årsdagen ved å gjøre seks endringer på laget - og lykkes med det.

- Byr på artisteri

TV 2-ekspert Petter Myhre mente det var en synlig forandring på gjengen som tok londonernes første poeng for sesongen.

- Det er mye mer glød og mye mer fighting-vilje. Nå har de Manchester United og Chelsea i de to neste kampene. Å gå inn der uten poeng hadde vært et mareritt, sa han i Premier League-studioet etter kampslutt.

Myhre lot seg også imponere av Yarmolenkos opptreden i ukrainerens første start for West Ham.

- Han viser artisteri i dag. Ikke bare er han en kjempetekniker, men han er også stor, sterk og har masse fysikk. I dag drar han opp et nydelig eksempel fra verktøykassa si, sa ekspertkommentatoren, med vekt på det siste målet til vingen.

For hjemmelagets del ble det en skuffende affære, og manager Marco Silva var langt ifra fornøyd med det laget hans leverte.

- Vi spilte ikke med nok kvalitet til å vinne kampen. Det er et tøft resultat for oss. Å tape 1-3 for en klubb som oss er alltid tøft. Nå må vi reagere - det er ikke noe annet vi kan gjøre. Vi må reagere på feilene vi gjorde, oppsummerte portugiseren og fikk støtte fra Myhre i TV 2-studioet

- Vi kunne skrevet et kapittel om forsvarsspillet til Everton i denne kampen, konkluderte han.

Pangstart for Hammers





Everton trodde nok de hadde fått kampen inn i sitt spor etter gode initiativ og to halvsjanser innen de ti første minuttene.

Men etter en balllmiss på midten tok Pedro Obiang på seg rollen som hovmester.

Spanjolen vippet en utsøkt pasning til Marko Arnautovic på løp i bakrom, og spissen løp enkelt ifra Everton-forsvaret. Vel inne i boksen serverte han så uselvisk videre til Yarmolenko som enkelt kunne sende gjestene i føringen.

Deretter skulle oppgjøret stå og vippe litt før hjemmelagets fikk en gyllen mulighet til å utlikne.

Lucas Digne kom på et godt løp opp venstresiden, før han prikket inn et nydelig innlegg til Cenk Tosun i feltet. Tyrkeren hadde god tid til å sikte, men allikevel endte det påfølgende hodestøtet rett på Lukasz Fabianski. Da hadde det også lite å si at den polske sisteskansen mistet ballen, for på returen var allerede Tosun opptatt med å fortvile over bommen.

Men ekstra kostbart skulle det bli da feilene fortsatte bakover i banen.

Jordan Pickford rotet det til med et svakt utspill rett til Mark Noble, og West Ham-kapteinen fant umiddelbart Yarmolenko lenger fram. Ukraineren dro deretter av seg to Everton-spillere før han skrudde ballen nydelig opp i det lengste hjørnet.

Scoret og ble byttet ut

Det som skulle se ut som en perfekt førsteomgang for West Hams endte med et kraftig skudd for bauen like før pause.

Idrissa Gana Gueye fant Jonjoe Kenny fint ute på høyresiden, og Everton-gutten slo perfekt inn mot gjestenes straffemerke. Der dukket Sigurdsson opp, og islendingen stanget inn en viktig redusering med pannebrasken, vakkert opp i det høyre krysset.

Dermed gikk lagene til pause på stillingen 1-2, og etter sidebytte begynte spillet å bølge mye mer fram og tilbake.

Men Evertons håp om en opphenting skulle svinne kraftig da timen ble passert.

Obiang fikk nokså upresset spille vegg med Arnautovic, og da midtbanespilleren fikk spille en siste boksåpner-pasning til østerrikeren var det gjort. Alene med Pickford satte spissen ballen kaldt ned i hjørnet.

Det ble også det siste Arnautovic gjorde for dagen ettersom en skade tvang han av banen like etter scoringen. Inn for ulykkesfuglen kom Michail Antonio.

Kampen virket lenge død og begravet før Everton plutselig fikk en gigantsjanse litt ut av ingenting.

Seks minutter før slutt svingte nemlig Lucas Digne inn et perfekt legg, som innbytter Oumar Niasse ekspederte rett i tverrliggeren. Dessverre for hjemmelaget fikk West Ham-spillerne klarert returen, og dermed rant sjansen ut i sanden.

