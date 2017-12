Mister to Premier League-oppgjør.

Manchester United må greie seg uten Ashley Young i tre kamper. Nyttårsaften ble han utestengt for å ha plantet en albue i Southampton-spilleren Dusan Tadic.

Englands fotballforbund (FA) åpnet raskt en disiplinærsak mot Young etter lørdagens 0-0-kamp på Old Trafford. Under et døgn senere akseptere 33-åringen anklagen, men mente en suspensjon på tre kamper var i overkant.

Young fikk ikke medhold av disiplinærkomiteen i FA.

Dermed går han glipp av kampene mot Everton, Derby (FA-cupen) og Stoke.

(©NTB)

Mest sett siste uken