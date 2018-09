Zaha etterlyser mer beskyttelse fra dommerne

Wilfried Zaha både gir og får mye juling i Premier League. Nå vil Crystal Palace-stjernen ha mer beskyttelse fra kamplederne.

25-åringen er Crystal Palaces' viktigste spiller, noe motstanderlagene i Premier League også er smertelig klar over.

Alexander Sørloths lagkamerat får ofte svært tøff behandling i løpet av en kamp, og det fører ofte til at han selv mister hodet og tar igjen.

Tre gule kort på fire kamper er fasiten i sesonginnledningen, og nå varsler Zaha at dommerstanden bør beskytte ham mer.

- Det virker som jeg må pådra meg et beinbrudd før noen får kort. Det er derfor jeg mister hodet. Hvorfor blir jeg behandlet annerledes enn andre spillere? Det skjer hver uke, sier han ifølge Daily Mail.

Perlescoring...

Ivorianeren sier at frykten for å bli grisetaklet gjør at han tenker seg om to ganger før han setter ut på et langt løp med ballen.

Lørdag fikk han imidlertid vist hvorfor motstanderlagene ser på ham som Palace' største trussel. I kampen mot Huddersfield trakk han seg innover fra venstre før han på vakkert vis bøyde ballen i det lengste hjørnet.

Scoringen var kampens eneste, og gjorde at Sørloths lag tok med seg tre poeng.

...og gult kort

Også i lørdagens kamp fikk Zaha tøff behandling. Etter 25 minutter satte han fart med ballen i beina, og Huddersfields danske midtstopper Mathias Zanka Jørgensen måtte stoppe hurtigtoget med ulovlig midler da han stemplet Zaha på ankelen.

NEDE: Zaha må tåle tøff behandling på grunn av sin hurtighet og gode ballbehandling.

Det fyrte opp Palace-spilleren, som kun to minutter senere tok igjen med samme mynt på Zankas lagkamerat Florent Hadergjonaj.

Palace-manager Roy Hodgson mener Zaha må akseptere at han blir behandlet ekstra tøft på grunn av sine ferdigheter.

- Du ser det med Raheem Sterling, Leroy Sané, Mané og Salah. De spillerne som er så raske og gode med ballen vil bli taklet, og de må bare akseptere at det vil skje.

