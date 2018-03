Zlatan forlater trolig Manchester United

Zlatan Ibrahimovic er ferdig i Manchester United etter inneværende sesong. Det bekreftet United-manager Jose Mourinho fredag.

I sitt faste fredagsmøte med pressen gjorde portugiseren det klart at han ser det som svært sannsynlig at svensken forlater Old Trafford til sommeren.

– Med hensyn til Zlatan, tror vi alle at dette er hans siste sesong i Manchester United, sa Mourinho.

– Det blir en personlig avgjørelse for ham om han skal fortsette å spille eller gi seg. Han har all rett til å bestemme over eget liv og egen framtid. Han er en så fantastisk spiller og har hatt en utrolig karriere, og bare en fæl skade ødela et par fantastiske sesonger han kunne og burde hatt hos oss, tilføyde United-sjefen.

Ibrahimovic, som for tiden jobber for å komme skikkelig tilbake fra en kneskade, har den siste tiden blitt koblet til tyrkiske Galatasaray og klubber i amerikanske MLS.

Torsdag antydet samtidig det svenske ikonet at savner å spille på det svenske landslaget og ikke er avvisende til å bidra under sommerens fotball-VM i Russland.

– Jeg savner landslaget. Når man har spilt der i 20 år, og så ikke er med lenger, men må se de andre spille på landslaget. Det er vanskelig, sa Zlatan til Aftonbladet.

På spørsmål om det kan bli aktuelt å gjøre comeback dersom han får muligheten, lød svaret:

– Vi får se, vi får se. Det er et vanskelig spørsmål. Jeg vil føle at jeg kan prestere og gi noe tilbake.

Ibrahimovic ga seg for Sverige etter EM-sluttspillet i Frankrike i 2016. Spekulasjonene om et landslagscomeback har dukket opp med jevne mellomrom.

