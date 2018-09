Pressekonferanse med Nicklas Bendtner: - Jeg beklager

Nicklas Bendtner holdt pressekonferanse tirsdag, etter et møte med klubbledelsen i Rosenborg.

Tirsdag ankom Rosenborg-spilleren, Nicklas Bendtner, Trondheim og møtte klubbledelsen. Dansken var involvert i en voldsepisode i København natt til søndag og må nå forklare seg.

Nicklas Bendtner åpnet pressekonferansen med en forberedt tale om hendelsen som skjedde natt til søndag.

- Jeg vil formulere meg på best mulig måte. Kjære alle, jeg kunne ikke i min villeste fantasi tro at denne saken skulle utvikle seg om den gjorde. Ovenfor Rosenborgs fans og publikum: Jeg beklager ovenfor klubben av hele mitt hjerte. Som dere kunne lese de seneste dagene har jeg vært involvert i en ytterst uheldig og ubehagelig episode omkring klokka 02.00 natt til søndag. Jeg vil ta forholdsregler slik at jeg ikke havner i en slik situasjon igjen. Rosenborg har føltes ut som et nytt hjem for meg. Her oppe har jeg fått lov til å være den jeg ønske å være. Jeg takker for den forståelsen jeg allerede har blitt møtt med. Jeg beskytter de jeg har kjær. Både på og utenfor banen, sier Bendtner under pressekonferansen.

Etter at dansken hadde uttalt seg var det RBK-leder Tove Moe Dyrhaug sin tur til å uttale seg om hendelsen og svare på spørsmål fra pressen.

- Vi har hatt flere samtaler med Nicklas og hatt god dialog rundt saken. Dette er en uheldig sak vi helst skulle vært foruten. Men siden det skjedde var det viktig at vi tok oss litt tid og fikk all informasjonen fra saken. Nicklas selv ville gjerne vært foruten saken. Nicklas har vært en fantastisk ressurs for Rosenborg og er en viktig ressurs, med sin erfaring. Vi tar saken på alvor og behandler alle parter i saken med respekt, det gjør også Nicklas, sa Tove Moe Dyrhaug til under pressekonferansen.

På et spørsmål fra pressen om Bendtner blir i klubben svarte Dyrhaug at Bendtner blir i klubben. Det er med andre ord ikke snakk om noen oppsigelse av Bendtners kontrakt med RBK.

Pressen stilte flere spørsmål til Dyrhaug under pressekonferansen.

Hvordan reagerte spillergruppa?

- Det var en god dialog mellom oss.

Hvordan skal dere hindre at dette fjerner fokus på kampen fremover?

- Vi prater med dere i dag nå og håper med all respekt at dere har fokuset på kampen i morgen.

- Nicklas Bendtner er per nå spiller i Rosenborg og vi er opptatt av å ta vare på han.

Kan du bekrefte om Nicklas er siktet i saken?

- Nei, det kan jeg ikke. Det er ikke vi (Rosenborg) som sikter han i denne saken. Det er det danske rettsystemet som behandler saken.

Kommer Bendtner til å være tilgjengelig for pressen kommende kamper?

- Han kommer til å være tilgjengelig på sportslige spørsmål.

Har Bendtner brutt noen interne regler i RBK?

- Dette er beklagelig for Nicklas og klubben. Jeg har ikke sagt at han har brutt noen regler, men saken er beklagelig.

- Han har hatt noen tøffe dager.

Bendtner-advokat: – Min klient nekter seg skyldig

Nicklas Bendtners advokat opplyser tirsdag at Rosenborg-spilleren ikke erkjenner straffskyld i voldssaken mot ham.

Det er advokat Anders Nemeth som representerer Bendtner.

– Min klient nekter seg skyldig. Mer kan jeg ikke si nå, sier han ifølge det danske nyhetsbyrået Ritzau.

Bendtner selv beklaget å ha vært involvert i den mye omtalte voldsepisoden i sentrum av København natt til søndag.

Fotballspilleren er siktet for vold, etter at han ifølge politiet slo en taxisjåfør slik at sistnevnte ble påført brudd i kjeven.

Bendtners kjæreste Philine Roepstoff har vedgått at fotballstjernen slo sjåføren, men hevder det skjedde i selvforsvar.

PRESSEKONFERANSE: Nicklas Bendtner er tilbake i Trondheim etter påstått volds-sak i København. Her står han med RBK-leder, Tove Moe Dyrhaug.

Pressemelding

Mandag ettermiddag kom RBK med en pressemelding i saken:

«Søndag formiddag ble vi orientert om at det hadde vært en uheldig hendelse i København der Nicklas Bendtner hadde vært involvert. Det var en svært nedbrutt Nicklas Bendtner som selv kontaktet klubben og informerte om hva som hadde skjedd. Hele søndag ble brukt til å innhente så mye fakta som mulig. Som forventet ble medieinteressen voldsom både fra Danmark og Norge. Vi har forsøkt å svare uten å kunne gå i detaljer.

Nicklas har i noen dager vært i København for opptrening etter skade og skal etter planen være tilbake i Trondheim i løpet av de første dagene i denne uka. Vi vil da i fred og ro gå gjennom det som har skjedd og vurdere hvordan klubben skal reagere. Vi vil behandle Nicklas på den måten han har krav på uansett handling.

Vi har også vært i kontakt med det danske taxiselskapet og orientert om hva klubben vurderer å foreta seg, samt uttrykt beklagelse for hendelsen uten at vi har fullstendig kjennskap til detaljene.

Om saken havner i rettssystemet er vi trygg på at det danske rettssystemet håndterer denne saken på riktig måte», skrev klubben.

Taxiselskap bekreftet

Det var søndag at nyheten sprakk om at Rosenborg-spiller Nicklas Bendtner skulle være anmeldt for vold mot en taxisjåfør i København.

Det bekreftet taxiselskapet DanTaxi til bt.dk.

- Jeg kan bekrefte at det er vært et alvorlig overfall på en av våre sjåfører i natt. Sjåføren ligger på operasjonsbordet for øyeblikket med en brukket kjeve. Overfallet er anmeldt til politiet, og vi kan bekrefte at overfallsmannen er Nicklas Bendtner, sa kommunikasjonsdirektør Rasmus Krochin til nettstedet.

Krochin ville da ikke utdype noe mer til Nettavisen, verken rundt saken eller tilstanden til taxisjåføren.

Rosenborgs daglige leder, Tove Moe Dyrhaug, sa til NTB at klubben da var blitt gjort kjent med episoden.

- Vi er gjort kjent med at Nicklas har vært involvert i en episode i København natt til søndag, sier hun.

- Nå jobber vi med å skaffe fakta i saken, sier Dyrhaug videre.

- Anholdt av politiet

Danske Ekstra Bladet skrev også om saken.

Hendelsen skal ha skjedd natt til søndag. Ifølge Ekstra Bladet, var Bendtner natt til søndag anholdt av politiet, og deretter løslatt. Han skal likevel være siktet etter den såkalte milde voldsparagraf 244, skriver avisen. Denne paragrafen gjelder alminnelig, ikke grov fysisk vold.

Politiet i København bekrefter også at de har mottatt en anmeldelse, men der nevnes det ikke at det er Nicklas Bendtner det er snakk om.

- Totalt uakseptabelt

TV 2s ekspertkommentator, Jesper Mathisen, sa til Nettavisen mandag at han tror Bendtner-hendelsen vil få alvorlige følger, på forskjellige plan.

- Hvis det stemmer, at han har slått til en taxisjåfør så er det langt over streken og totalt uakseptabelt. Det gjør at RBK og Bendtner får et stort problem. Det hadde endelig roet seg etter at Kåre fikk sparken, de har kommet til Europa League og tatt serieledelsen, og så skjer dette. Jeg tror ikke at Bendtner får bidratt noe særlig i høst for RBK, som vil føre til at de blir svekket. Han er jo deres viktigste spiller offensivt, sa Mathisen.

Mathisen var også klar på at episoden i København kan få økonomiske konsekvenser for klubben fra Trondheim, hvis påstandene om danskens handlinger stemmer.

- Vi må vente til alle detaljene er på bordet for å se hva følgene blir, men RBK vil håndtere dette riktig. De må ta seg av Bendtner. De må finne en passende straff for ham. Dette var dårlig timing for begge parter. Rosenborg vil jo tjene penger på han. Han skulle skinne i høst og så bli solgt, men dette gjør jo at de som er interesserte plutselig blir uinteressert, forteller Mathisen om hvordan han tror Bendtners situasjon kan utfolde seg, mente han.

Tas i forsvar av kjæresten

Mandag omtalte Bendtners kjæreste Philine Roepstorff fotballprofilens handlemåte som selvforsvar i et innlegg på sin Instagram-konto.

Roepsdorff skriver at paret var på vei hjem i taxien da sjåføren to ganger kjørte i en annen retning enn de ønsket. Det skal ha ført til at paret nektet å kjøre videre med sjåføren.

. Det fikk ham til å gå amok, skriver Roepstorff, som videre hevder at sjåføren gjorde en U-sving og kjørte raskt etter de to mens han skrek skjellsord mot dem, skrev hun.

Videre skal sjåføren angivelig ha kjørt opp foran paret, gått ut av bilen og kastet en flaske mot Roepstorff.

- Deretter farer han fram mot oss, og min mann slår ham én gang og treffer åpenbart uheldig. Selvfølgelig skal man ikke slå, men det var ikke Nicklas som overfalt noen, skrev hun videre.

Svigerfar støtter Bendtner

Også Nicklas Bendtners svigerfar, Jens Erik Roepstorff, tok Rosenborg-stjernen i forsvar mandag.

- Alle foreldre vet godt at man er nervøse for sine barn når de går på byen, uansett hvor gamle de blir. I dette tilfellet, hvor Philine og Nicklas blir forfulgt, ropt etter og kastet flaske etter ... uansett grunn, er jeg glad for at han hadde en ung mann med seg til å hjelpe henne med å forsvare seg ... uansett hva personen heter! har svigerfar Roepstorff kommentert under datterens innlegg.

- Jeg tar ikke stilling til om dette kunne vært forsvart annerledes, men er glad for at datteren min er hel og er da virkelig lei meg for sjåførens knekte kjeve, men hva om flasken hadde truffet datteren min i hodet, skriver han videre.

