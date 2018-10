Problemer med TV 2 Sumo under storkamp i Premier League

Sliter du med TV 2 Sumo? TV 2 gir her svar på hvordan du får sett kampen mellom Chelsea og Manchester United.

Flere brukere skal ha opplevd problemer med TV 2 Sumo under lørdagens storkamp mellom Chelsea og Manchester United i Premier League.

Feilen gjelder ikke for alle brukere, men flere har ytret sin misnøye med strømmetjenesten via sosiale medier. Noen brukere melder om at de får en episode av serien «MacGyver» når de går direkte inn på TV 2 Sport Premium-kanalen via Sumo, mens andre melder om teknisk feil.

TV 2 tilbyr løsning



Nettavisen har vært i kontakt med mediesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, og han gjør oppmerksom på at det kun er direktekanalen TV 2 Sport Premium på Sumo som sliter med tekniske problemer.

- Det stemmer at vi har hatt problemer der, men hvis du går direkte inn på kampen, som ligger synlig på forsiden i Sumo, så fungerer kampen helt fint og har gjort det gjennom hele oppgjøret, sier han til Nettavisen.

Chelsea - Manchester United kan altså sees på to måter via Sumo - enten gjennom å gå inn på kanaler og velge TV 2 Sport Premium, eller å klikke seg inn på direktelenken til kampen. Sistnvente metode skal altså fungere som det skal.

Ikke første gang



Sumo har slitt med problemer den siste tiden og var blant annet nede under møtet mellom Crystal Palace og Liverpool tidligere i sesongen.

TV 2 har svart på klagene med følgende melding på Twitter lørdag ettermiddag:

«Beklager problemene du opplever med Sport Premium-kanalen. Benytt deg gjerne av henvisning i mellomtiden, som er en alternativ strøm til Sport Premium-kanalen, du finner den på forsiden eller her»

Siden Sumo, med Premier League-tilgang, er et ganske så kostbart produkt, er det flere brukere som reagerer med sinne på problemene de har opplevd lørdag ettermiddag.

- Noe håp for å se fotball i dag eller kan jeg finne på noe annet? Takk for et møkkaprodukt! skriver én bruker på Twitter til TV 2.

Flere klager



En annen bruker skriver dette:

- MacGyver på Sport Premium 1 i stedet for Chelsea - United, den var ny, men ikke mindre irriterende. Er det slik at dere har noen som bevisst sitter og kødder med oss fotballsupportere inne hos dere ...

Da Nettavisen sjekket tilgangen med vår Sumo-konto i pausen av kampen, så alt ut til å fungere som det skulle, men via sosiale medier fortsetter det fortsatt å strømme på med meldinger fra folk som ikke får sett kamp.

Har du problemer? Les uttalelsen fra TV 2 lenger opp i saken.

Her er flere av rekajsonene fra Twitter:

@tv2sumo når kan man forvente refusjon av abonnement når dere ikke leverer avtalt tjeneste? Første 15 min av kampen borte pic.twitter.com/6EkzGvSbA8 — En fyr (@FerraBjrn) October 20, 2018

@tv2sumo Hva er dette for noe?

På tide å gi oss kunder refusjon for er produkt som til stadighet ikke leverer ! Som oftest under storkamper. Dette er ikke godt nok!!

400 kr for noe så ustabilt? Urettferdig. — Froden88 (@FArnestad) October 20, 2018

Fikk sett noen minutter av kampen hvert fall... @tv2sumo best men on it, best men I say. — Kai-E Marthinussen (@kaieivindm) October 20, 2018

Hei @tv2sumo hvorfor hopper det fra kampen til MacGyver? — Robin Hamnes (@rhamnes) October 20, 2018

Digg at landslagspausen er over. Har savnet den gode lørdagsfølelsen @tv2sumo pic.twitter.com/uuqwUJ8HCg — Tete Lidbom (@TeteLidbom) October 20, 2018

