PSG herjet mot Røde Stjerne

Den gamle storheten var sjanseløse mot den fransk toppklubben.

PSG - RØDE STJERNE 6-1:

Paris Saint-Germain var i en klasse for seg selv da de fikk besøk av Røde Stjerne fra Serbia i onsdagens Champions League-oppgjør på Parc des Princes.

Det franske laget dominerte det meste av oppgjøret og vartet opp med et skikkelig målshow foran egne fans.

Kampens store spiller ble brasilianske Neymar som kunne glede seg over et hattrick.

Målfest



Brasilianeren satte inn kampens to første mål i det 20. og 22. minutt av kampen. Uruguayanske Edinson Cavani la på til 3-0 etter 37 minutter, før Angel di Maria satte inn 4-0 rett før pause.

PSG hadde også full kontroll etter hvilen.

70 minutter ut i kampen satte Kylien Mbappe inn 5-0 for hjemmelaget. Tyskeren Marko Marin reduserte for gjestene få minutter senere, men like før slutt satte Neymar inn sitt tredje mål for kvelden og PSG vant dermed imponerende 6-1.

Schalke vant



I den andre Champions League-kampen med tidlig avspark onsdag kveld var det Schalke 04 som som stakk av med samtlige tre poeng da de fikk russiske Lokomotiv Moskva på besøk.

Se den avgjørende scoringen fra det oppgjøret under:

