Radja Nainggolan fyrer løs mot landslagssjefen: - Patetiske unnskyldninger

Nekter fortsatt å spille for landslaget etter å ha blitt vraket til VM.

Belgia begeistret mange under sommerens VM i fotball, der det stjernespekkede galleriet spilte seg helt til semifinalen og til slutt tok bronsen i mesterskapet etter 2-0-seieren over England i bronsefinalen i St. Petersburg.

En som imidlertid ikke var begeistret, var Serie A-spilleren Radja Nainggolan.

Nekter fortsatt landslagsspill

Mange lot seg overraske over at landslagssjef Roberto Martinez vraket 30-åringen til mesterskapet, og selv har ikke Nainggolan kommet over skuffelsen.

Allerede i mai, da det ble kjent at Nainggolan ble vraket fra Belgias VM-tropp, uttalte han at trakk seg fra videre landslagsspill. Nå gjentar han beskjeden, og understreker at ingenting kan lokke ham tilbake til spill med flagget på brystet.

- Om de skulle bytte trener i morgen og han ber meg om å komme, er svaret mitt fortsatt nei. For når jeg har bestemt meg, holder jeg fast ved beslutningen. Det er ikke sånn at jeg bare er uinteressert mens denne treneren leder laget. Når jeg har sagt at det er over, så er det fordi jeg har tenkt det nøye gjennom, sier Inter-spilleren i et intervju med ESPN.

- Patetiske unnskyldninger

Han var en fast del av Belgias landslag fram til Martinez overtok laget i 2016. Etter det fikk han kun starte tre landskamper for Belgia, før vrakingen før årets VM altså ble dråpen som fikk begeret til å renne over.

Nainggolan fikk mye uønsket oppmerksomhet da han som Roma-spiller på nyttårsaften i fjor publiserte en Instagram-video der han bannet, røyket og drakk alkohol.

Selv tror spilleren det var grunnen til at han var uønsket i VM, uten at han på noen som helst måte er enig i beslutningen.

MISLIKT: Belgias trener Roberto Martinez har ingen stor stjerne hos Radja Nainggolan.

- Det var unnskyldninger, men de var patetiske, alle sammen. Hvordan kunne jeg spille 50 kamper for Roma hvis jeg levde det livet som de kritiserte meg for å leve? spør han retorisk.

- Jeg mener det er feil når folk kommer med uttalelser uten å snakke med meg først. Du bør si ting direkte til meg, så vi kan prate om det og ta hverandre i hånden. Så kan du godt utelate meg fra troppen, men da har jeg likevel mer respekt for deg enn for noen som ikke gjør det, sier Nainggolan, med et tydelig stikk til landslagssjef Martinez.

I sommer valgte 30-åringen overraskende nok å signere for Inter. Laget ligger på tredjeplass i Serie A, ni poeng bak ligaleder Juventus.

Nainggolan har to scoringer på åtte ligakamper for sin nye klubb.

Mest sett siste uken