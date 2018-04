Rafael om United-exiten: - Jeg kunne ikke tro det

Brasilianeren avslører hvordan Louis van Gaal avlsuttet karrieren hans i Manchester United på et minutt, og senere forklarte seg på SMS.

Tidligere Manchester United-spiller Rafael da Silva forsvant raskt fra klubben da nederlandske Louis van Gaal tok over som manager i 2014.

Høyrebacken hadde vist gode tendenser under sir Alex Ferguson, men van Gaal virket bestemt på at Rafael ikke var en del av hans planer i klubben.

27-åringen har spilt for franske Lyon siden 2015 og avslører nå i et intervju hvordan van Gaal ga ham beskjed om at United-tiden var over.

- Da det ble klart at van Gaal skulle ta over United, ble jeg kontaktet av en fire-fem stykker, blant andre spillere, som ga meg beskjed om at han ikke hadde sansen for brasilianere, forteller Rafael ifølge The Sun.

- De gjorde et poeng av det som skjedde med Rivaldo i Barcelona, men jeg trodde dem ikke. Den første sesongen van Gaal var i klubben, kalte han meg inn på kontoret og sa at jeg kunne dra. Møtet tok bare et minutt. Det eneste han sa var at jeg kunne dra, sier brassen.

SMS: Tidligere Manchester United-spiller Rafael da Silva virker ikke å ha mye til overs for Louis van Gaals metoder.

Han avslører videre at den nederlandske manageren senere sendte ham en SMS for å forklare ytterligere hvorfor han måtte dra.

- Han sendte meg en SMS der det sto: Du vet hvordan fotball er. Jeg kunne ikke tro det. Han ønsket ikke å snakke med meg og sendte meg i stedet en tekstmelding, der han ønsket meg lykke til, sier Rafael.

27-åringen sier at så fort han fikk beskjeden av van Gaal, så startet han jakten på å finne seg en ny klubb, og endte til slutt i Lyon.

- Det tok litt tid før jeg kom meg bort, men jeg var desperat etter å forlate Manchester United. Det var trist, egentlig, for jeg elsket i utgangspunktet alt med den klubben, forteller høyrebacken.

Rafael da Silva kom til United, sammen med broren Fabio, i 2008, og fikk totalt med seg 169 kamper for klubben og scoret fem mål.

Han huskes kanskje best for en minneverdig scoring mot Liverpool på Anfield i 2012, en kamp der United vant med 2-1.

Når det gjelder van Gaal ble ikke hans tid som United-manager spesielt vellykket og han ble erstattet va José Mourinho i 2016.

Mest sett siste uken