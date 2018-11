Ramos slaktes for blodig albue

Sergio Ramos etterlot Victoria Plzen-spiller Milan Havel med en kraftig blødende nese.

VICTORIA PLZEN - REAL MADIRD (0-5)

Real Madrids Sergio Ramos havnet igjen i fokus da Real Madrid møtte tsjekkiske Victoria Plzen i Champions League onsdag.

Real Madrid-stjernen kjørte nemlig albuen rett i nesa på Milan Havel, som måtte forlate banen under møtet med det spanske storlaget.

- Vanskelig å bevise

Ramos, som i sommer fikk Liverpool-fansen på nakken etter å ha skadet Mohamed Salah i Champions League-finalen, hisser dermed på seg fotballfans og eksperter nok en gang.

- Hadde det vært en annen spiller, som vi ikke har sett i den situasjonen tidligere, så hadde det vært annerledes, men hvorfor skal du opp med albuen der. Det er ingen grunn til å være borti motspilleren, sier Rune Bratseth i Viasats studio.

Den tidligere landslagsstopperen tror imidlertid ikke UEFA kan straffe Ramos i ettertid fordi det ikke kan bevises at det ble gjort med overlegg.

- Det er umulig å ta ham i ettertid og straffe ham. Han vil si at det var helt ufrivillig. Det er fryktelig vanskelig å bevise det motsatte.

- Tosk

Rolf Otto Eriksen i samme TV-studio ble oppgitt etter å ha sett reprisene av hendelsen.

- Jeg synes det er helt håpløst. Nå har han vært involvert såpass mange sånne. Jeg synes det er synd at en spiller på det nivået, som er så godt og så stor på mange måter, skal gjøre seg så liten og tosk!

Real Madrid leder kampen 5-0 etter to mål av Karim Benzema og ett hver fra Casemiro, Toni Kroos og Gareth Bale.

I den andre kampen i Gruppe G, vant AS Roma 2-1 borte mot CSKA Moskva. Dermed ligger det meste til rette for at Real Madrid og Roma går videre fra gruppespillet.

