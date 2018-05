Ranheim-frivillige roses av andre klubbers fans: - Det har tatt helt av

Tilreisende ler av tribunen, men stortrives likevel.

Ranheim står trolig overfor sin hittil tøffeste oppgave som fersk eliteserieklubb når de møter byens fotballgigant Rosenborg på Lerkendal lørdag kveld.

Få hadde trodd at at den lille trondheimsklubben fra fjæresteinene øst for byens sentrum hadde mye å fare med i Eliteserien, selv om laget slo Sogndal i to kvalifiseringskamper om den siste plassen på tampen av fjoråret.

Etter en sterk sesongstart med fire seirer på sju kamper er blitt lagt merke til. Men det er ikke bare Ranheim-spillerne og trener Svein Maalen som omtales med rosende ord. Det gjør også klubbens frivillige som jobber under hjemmekampene.

Nina B. Antonsen delte i forrige uke et innlegg på Facebook om dette. Der forteller hun om hvordan supporterne til bortelagene har opplevd det å komme på besøk til eliteseriekamper på Extra Arena. Aftenposten omtalte saken først.

God service



I facebookposten forteller hun blant annet at tilreisende fans fra Stabæk og Haugesund, de to første bortelagene som har besøkt Ranheim, fikk utdelt kaffe av Ranheims frivillige etter pausen. Dette ble gjort for å bidra til at supportene holdt på litt av varmen i det kalde været.

- Slik service hadde de aldri fått, sa de, og takket så mye mens de varmet hendene på koppen, beskriver Antonsen.

Hun har også historier fra besøkene til to av landets største klubber, Brann og Vålerenga, har hatt på Extra Arena de siste ukene. Blant annet om da Branns tilhengere ba om søpppelsekker for å rydde opp etter seg, og da Vålerenga-fansen fra Klanen kjøpte kaffe og mat, og ville betale mer enn hva kioskvarene kostet.

Felles for alle bortelags publikummere har tydeligvis vært at alle har fått seg en latter når de har sett bortetribunen hos Ranheim. Den har bare ståplasser og ble nylig satt opp for besøkende som heier på gjestene.

Svært mange har også virket godt fornøyd med servicen fra folk som jobber på kamparrangementene.

Godt mottatt



Nina B. Antonsens facebookpost har siden forrige helg blitt delt videre over 200 ganger, er likt av over 1200 og har fått flere titalls positive tilbakemeldinger i kommentarfeltet.

- Det har tatt helt av, sier hun til Aftenposten.

Om ikke det har tatt helt av ennå for Ranheim, har i alle fall den lille klubben imponert stort i debutsesongen i Eliteserien så langt.

Nettavisen var blant redaksjonene som tippet Ranheim nederst på tabellen før sesongstart.

Før Trondheims første byderby på norsk fotballs toppnivå siden 1995 ligger Ranheim derimot på en imponerende femteplass. Det skiller også bare ett poeng opp til RBK før lokaloppgjøret på Lerkendal.

Kampstart er klokka 18.00 og du kan få oppdateringer direkte fra vårt livesystem gjennom hele kampen.

