Ranheims Michael Karlsen sang under «Nystemten» før kampen mot Brann

Brann vant kampen, men det var en Ranheim-spiller som stjal showet før den hadde begynt.

BRANN - RANHEIM: 1-0

Brann gikk seirende ut mot Ranheim på hjemmebane søndag kveld i Eliteserien, da Peter Orry Larsen ble tungen på vektskålen mellom de to lagene. Lagkameraten, Bismar Acosta, headet ballen ned til Orry Larsen på et innlegg, som 29-åringen satt enkelt i mål fra kloss hold.

Rosenborg vant også sin kamp i Eliteserien over Haugesund, noe som betyr at det ikke blir noen endring på lederen av Eliteserien. RBK leder over Brann med to poeng, etter at 21 kamper er spilt.

- Er det kødd?

Det ble dramatisk på Brann-stadion allerede før kampen mot Ranheim begynte, da Ranheims Michael Karlsen bestemte seg for å synge med Brann-fansen på «Nystemten», som er fansens hyllest til det bergenske laget. Noe som vakte stor oppsikt i Eurosports studio.

Under Eusosports sending av ukens runde kom plutselig Michael Karlsen på storskjermen, hvor han tydelig sang med på «Nystemten», noe som førte til at eskpertene i studio brøt ut i latter.

Var det Mikke Karlsen vi så der synge på «Nystemten», undret studiovert, Carsten Skjelbreid, før fotballekspert, Bernt Hulsker og Strømsgodsets, Eirik Ulland Andersen, brøt sammen i latterkrampe.

- Er det kødd? Ja det er på kødd! Det der er så klasse, for en start på runden, sa en lattermild Bernt Hulsker om Karlsens påfunn.

- Det var dagens altså, skikkelig stor idrett, konstaterte Skjelbreid.

Ranheim-spillerne flirte også godt av lagkameratens sangnummer.

Ikke fra Bergen

Karlsen er ikke fra Bergen, eller har spilt i Brann og smilte bredt da han sang med fansen på «Nystemten», noe flere tidligere Brann-spillere har gjort, hvis de har spilt mot Brann.

Det var tydelig at trønderen gjorde «stuntet» som en spøk. Det har vært mye fokus på at andre spillere har sunget med på sanghyllesten tidligere denne sesongen.

Ranheim-spillerne hadde det uten tvil morsomst før kampen mot Brann. De reiser tilbake til trønderlag uten poeng og ligger nå på 5.-plass på tabellen, med 34 poeng. Dermed ligger den nyopprykkede klubben tolv poeng bak RBK, som ligger øverst på tabellen.

