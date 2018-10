Rasende Infantino etter at Messi og Ronaldo ble hjemme under FIFA-galla

FIFA-presidenten likte dårlig at to av verdens beste spillere ikke stilte under utdelingen av årets spiller og årets lag i verden.

Forrige mandag ble Real Madrid-stjernen Luka Modric kåret til årets spiller i verden av FIFA.

Dette er også første gang siden 2007, da Kaká vant prisen, at vinneren ikke heter Cristiano Ronaldo eller Lionel Messi.

Både Messi og Ronaldo ble imidlertid tatt ut på årets lag, men verken Barcelona- eller Juventus-spilleren var tilstede på seremonien.

FIFA-president Gianni Infantino er ikke imponert etter at Ronaldo og Messi uteble fra FIFA-utdelingen. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Det skal ifølge Daily Mail ha gjort FIFA-president Gianni Infantino svært opprørt.

Ballack og Ronaldinho mottok prisene

Den ene superstjernen etter den andre gikk forrige mandag opp på scenen og mottok sitt trofé som symbol på en plass på årets lag under gallaen i London, men den store elefanten i rommet ble til slutt fraværet av Messi og Ronaldo.

Til slutt var det Ronaldinho og Michael Ballack som mottok trofeet på vegne av Ronaldo og Messi.

MØTTE IKKE OPP: Lionel Messi og Cristiano Ronaldo.

Barcelona- og Juventus-spilleren skal ha skyldt på en full timeplan for fraværet, men det er grunn til at tro at de ikke møtte opp fordi de visste de ikke kom til å vinne prisen som årets spiller, en pris Messi ikke engang var nominert til i år.

Nå skal Infantino ha satt advokater på saken i et håp om at spillere i fremtiden blir nødt til å møte opp om de skal motta en pris.

Ronaldo var også nominert i kategorien årets mål, men ble der slått av Mohamed Salahs scoring mot Everton forrige sesong.

Capello: - Mangel på respekt

At Ronaldo og Messi ikke møtt opp, har fått flere til å reagere. Blant annet den italienske trenerprofilen Fabio Capello

- Det viser mangel på respekt at de ikke møter opp, sa den tidligere Juventus- og Real Madrid-treneren til Mundo Deportivo.

Ronaldo møtte heller ikke opp da UEFA kåret årets spiller, en pris som også gikk til Luka Modric, tidligere i høst.

Capello mener dette tyder på at både Ronaldo og Messi er dårlige tapere.

- Når det er Oscar-utdeling er alle de nominerte der. Det er mulig at de har vunnet for ofte og at de ikke liker å tape, men du må vise verdighet når du taper, akkurat som når du vinner.

Mest sett siste uken