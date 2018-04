RBK-backen ble far torsdag - så kronet han hektisk drømmeuke med praktkamp

Vegar Eggen Hedenstads samboer fikk streng beskjed - barnet må ut i tide til Molde-kampen.

TRONDHEIM (Nettavisen): Rosenborg er på vinnersporet igjen etter å ha knust erkerival og serieleder Molde 4-0 på Lerkendal søndag kveld.

Det er lenge siden trønderne har vært så presset før en seriekamp som de var, selv om kalenderen knapt nok har lagt påsken bak seg.

Med borteseier på Lerkendal kunne romsdalingene økt avstanden ned til Kåre Ingebrigtsens menn til ti poeng.

I stedet ble det maktdemonstrasjon for de tre siste sesongers seriemestere.

- Det føles veldig godt å være tilbake. Vi vet vi har et høyt toppnivå, det er bare å få det ut og det gjorde vi til gangs. At det kom mot Molde er selvfølgelig ekstra deilig, sier Vegar Eggen Hedenstad til Nettavisen.

KNUSTE MOLDE: Vegar Eggen Hedenstad og resten av RBK-spillerne jubler etter ett av Rosenborgs fire mål mot Molde.

Roser kjæresten

Blid og fornøyd gikk elverumsingen gjennom intervjusonen på Lerkendal, etter å ha levert en av sine aller beste kamper for klubben han signerte for vinteren 2017. To målgivende - en til Anders Konradsen på hjørnespark og en til tomålsscorer Nicklas Bendtner, gav 26-åringen åtte av ti på lokalavisen Adresseavisens børs. Det var det bare mannen bak 2-0, Alexander Søderlund, som kunne matche.

- Vi har jobbet litt med dødballene, så de sitter bra. Så har jeg en på ett touch til Nicklas, som scorer på en kanonavslutning. Jeg hadde jo en del målpoeng i fjor (syv), men jeg håper jo å bidra enda mer offensivt. Det er gøy, slår han fast.

Så langt denne sesongen står han med tre målpoeng. I tillegg hadde høyrebacken full kontroll defensivt, sammen med Tore Reginiussen, nykommer Even Hovland og venstreback Birger Meling. Det ble i det hele tatt en perfekt avslutning på en uke der den landslagsaktuelle forsvareren ble pappa for andre gang.

Den så langt navneløse jenta kom til verden på St.Olavs Hospital torsdag morgen, og ble lillesøster til to år gamle William. Hedenstad gir samboeren Angelica ros for innsatsen. Hun leverte varene da en streng samboer begynte å bli utålmodig.

Søvnløs høyreback

- Det var egentlig ganske god timing. Jeg var litt stresset i Skien (bortekampen mot Odd), det kunne jo selvfølgelig skjedd ting da. Det hadde vært kjipt. Heldigvis gikk det fint. Alt har gått veldig bra og mor leverte varene som en helt, sier Hedenstad.

- Fruen fikk streng beskjed om å presse ut babyen i løpe av uka og det klarte hun, sier han med et smil.

- Var du redd for Molde-kampen?

- Jeg tenkte ikke så mye på det, fødsler kommer alltid først uansett. Heldigvis fikk jeg med meg begge deler, så det topper en veldig fin uke, sier Hedenstad.

Men - det kunne blitt en voldsom utladning før den meget viktige kampen, selv om det naturligvis var gledens dager for Rosenborg-backen.

SØVNLØS: - Man merker at det ikke blir like mye søvn som tidligere, men det er jo utrolig gøy. Man må ikke glemme det, sier Hedenstad om farsrollen.

- Det har vært krevende

- Det er klart det er litt slitsomt med en på to år og en nyfødt. Man merker at det ikke blir like mye søvn som tidligere, men det er jo utrolig gøy. Man må ikke glemme det. Å få barn er det største man opplever i livet, men det er en utladning. Man blir sliten, det blir lite søvn. Mor og far kom opp før helga og fikk hjulpet oss litt, så det var bra. Da fikk jeg sovet litt før kamp, sier han.

Selv om livet som tobarnsfar neppe bare blir rolige dager, er i hvert fall de mest turbulente dagene over. For midt i hektiske dager med nedtelling til fødsel, har kresne Rosenborg-supportere og media mast på når årets første seier skal komme for seriemesterne fra de siste tre sesongene.

Men både på sykehuset og på fotballbanen håndterte Hedenstad det fint.

- Om ikke turbulent, så har det i hvert fall vært krevende å ikke levere på det nivået man ønsker. Da smaker det ekstra godt når man får det til. Så gjelder det nå å holde trykket oppe og fortsette den gode stimen, sier Hedenstad.

- Artig å spille med kniven på strupen

- Vi vet selv hvor gode vi kan være. Så lenge vi selv ikke blir usikre på det, går det bra. At det er litt støy utenfra, det tåler vi godt. Alt er opp til oss selv, fortsetter han.

Med tap ville plutselig Molde vært store favoritter til å ta gullet. Slik tenkte ikke Hedenstad & co.

- Det er faktisk veldig artig å spille slike kamper, der man har kniven på strupen og virkelig må levere. Det håndterte vi veldig bra. Jeg føler egentlig vi behersker disse kampene bedre enn dem (Molde). Vi takler de gode periodene bedre og vi takler de dårlige periodene bedre. Det er en stor styrke, sier Hedenstad.

Mest sett siste uken