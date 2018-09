RBK klar for semifinale: Ekspert nådeløs om Vålerengas forsvarsspill

Det ble en enkel dag på jobben for Rosenborg i cupens kvartfinale. Vålerenga tapte sin tredje kamp på rad.

ROSENBORG - VÅLERENGA 2-0:

Trønderne er dermed ett hinder unna cupfinale etter at osloklubben ble slått 2-0 på Lerkendal onsdag kveld.

Djordje Denic og Alexander Søderlund scoret målene som sendte RBK videre. Avansementet må sies å være fullt fortjent, og Vålerenga har nå tapt tre kamper på de siste ti dagene.

- Hva skjer med VIF-forsvaret?

Rosenborg kunne vunnet med større sifre også, hvis de tok bedre vare på sjansene. VIF-trener Ronny Deila må ha revet seg i håret av det han fikk se av lagets forsvarsspill på Lerkendal i kvartfinalen.

- Hva skjer med VIF-forsvaret, spurte NRK-ekspert og tidligere Stabæk-stopper Morten Skjønsberg utover i kampen.

Når Vålerenga heller ikke klarte å utfordre trønderne skikkelig fremover på banen, er det Rosenborg som skal spille NM-semifinale i 2018.

- Det føles bra. Vi vant fortjent selv om det ikke ble noen stor kamp. Vi kan ikke spille på topp hele tiden. Vi kunne scoret flere ganger i 1. omgang og kanskje gjort det litt lettere for oss, sier RBK-trener Rini Coolen til NRK etter kampen.

Ronny Deila er ikke like fornøyd:

- Vi hadde en stor sjanse på 0-0, men RBK fikk trøkket på oss. Vi var ikke effektive nok. På 2-0 er det vanskelig å komme tilbake på Lerkendal. De er mer effektive enn oss, og vi tapte for et bedre lag, sier Vålerenga-treneren.

Start er fra før klar for semifinale etter seier mot Glimt onsdag kveld. Torsdag skal Lillestrøm og Bryne, samt Haugesund og Godset, gjøre opp om de to siste semifinaleplassene.

Kampen var bare fire minutter gammel da Birger Meling måtte gå av banen med skade. Det kan være dårlige nyheter for Lars Lagerbäck og Norge som snart skal ut i nye kamper i Nations League.

Verre holdt det på å bli for RBK ti minutter senere da Felix Horn Myhre fikk stå helt alene og avslutte på et innlegg fra Amin Nouri, men dessverre for osloklubben skjøt 19-åringen håpløst over mål.

Enda bitrere smaker nok den bommen når RBK kort tid senere viste langt større effektivitet. Vålerenga-forsvaret slo sprekker og Mike Jensen fant Djordje Denic med en flott pasning, og alene med Adam Larsen Kwarasey lobbet serberen inn 1-0.

MÅL: RBKs Djordje Denic kunne juble for scoring i første omgang.

- Hva skjedde der, utbrøt en forfjamset NRK-kommentator Christian Nilssen da han fikk se hvor alene serberen fikk stå og score.

- Det er lov å sette spørsmålstegn ved Vålerengas forsvarsspill der. Det er mangel på kommunikasjon som gjør at de ikke klarer plukke opp det løpet, sa sidekommentator og tidligere stopperkjempe Morten Skjønsberg.

VIF-annullering

Minuttet senere trodde Vålerengas Sam Johnson han hadde utlignet da han pirket ballen i mål på en retur etter skudd fra Chidera Ejuke, men dommeren annullerte korrekt for offside.

Rosenborgs Issam Jebali fikk en glimrende mulighet til å øke hjemmelagets ledelse da han kom alene gjennom etter en halvtime, men dessverre for trøndernes del gikk avslutningen utenfor. Dermed sto det 1-0 da lagene gikk til pause midtveis.

Andre omgang var bare ti minutter gammel da RBK økte ledelsen. Et flott angrep endte med at Vegar Hedenstad fikk ballen til høyre i boksen, kikket opp og fant Alexander Søderlund foran mål. Fra kloss hold satte spissen ballen i det åpne målet, og vips sto det 2-0.

Også denne gangen fikk forsvarsspillet en nådeløs dom fra eksperthold:

Søder er i gang, og pasningen fra Serbecic er strålende👏



Og så er det mye å si om forsvarsspillet til Enga ja... Ingen i nærheten på det baklengsmålet! — Jesper Mathisen (@jespermathisen) September 26, 2018

Samme Søderlund fikk i det 70. minutt stå helt alene foran mål og avslutte på et innlegg. Bare en refleks fra Larsen Kwarasey hindret 3-0.

Dermed endte det 2-0 på Lerkendal onsdag kveld.

Også i fjor møttes VIF og RBK i cupkvartfinale på Lerkendal. Da vant osloklubben, men ble slått ut i semifinalen på hjemmebane mot Haugesund i påfølgende kamp.

Lillestrøm er regjerende cupmester i Norge etter finaleseieren mot Sarpsborg 08 i fjor.

De viktige kampene kommer tett som hagl nå, og for Vålerenga venter hjemmekamp mot Start i Eliteserien søndag kveld. Gulljagende Rosenborg møter Molde borte samme dag i det som blir en svært interessant kamp.

