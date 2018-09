RBK om Bendtner-episode: - Han er svært nedbrutt

Rosenborg med pressemelding.

Søndag kom nyheten om at den danske Rosenborg-spissen Nicklas Bendtner skulle ha vært involvert i en voldsepisode i København.

RBK ønsket ikke å uttale seg nærmere i saken søndag kveld, men mandag ettermiddag har klubben kommet med en pressemelding.

- Svært nedbrutt



Dette skriver Rosenborg om Bendtner-hendelsen:

«Søndag formiddag ble vi orientert om at det hadde vært en uheldig hendelse i København der Nicklas Bendtner hadde vært involvert. Det var en svært nedbrutt Nicklas Bendtner som selv kontaktet klubben og informerte om hva som hadde skjedd. Hele søndag ble brukt til å innhente så mye fakta som mulig. Som forventet ble medieinteressen voldsom både fra Danmark og Norge. Vi har forsøkt å svare uten å kunne gå i detaljer.

Nicklas har i noen dager vært i København for opptrening etter skade og skal etter planen være tilbake i Trondheim i løpet av de første dagene i denne uka. Vi vil da i fred og ro gå gjennom det som har skjedd og vurdere hvordan klubben skal reagere. Vi vil behandle Nicklas på den måten han har krav på uansett handling.

Vi har også vært i kontakt med det danske taxiselskapet og orientert om hva klubben vurderer å foreta seg, samt uttrykt beklagelse for hendelsen uten at vi har fullstendig kjennskap til detaljene.

Om saken havner i rettssystemet er vi trygg på at det danske rettssystemet håndterer denne saken på riktig måte».

Taxiselskap bekreftet



Det var søndag at nyheten sprakk om at Rosenborg-spiller Nicklas Bendtner skulle være anmeldt for vold mot en taxisjåfør i København.

Det bekreftet taxiselskapet DanTaxi til bt.dk.

- Jeg kan bekrefte at det er vært et alvorlig overfall på en av våre sjåfører i natt. Sjåføren ligger på operasjonsbordet for øyeblikket med en brukket kjeve. Overfallet er anmeldt til politiet, og vi kan bekrefte at overfallsmannen er Nicklas Bendtner, sa kommunikasjonsdirektør Rasmus Krochin til nettstedet.

Krochin ville ikke utdype noe mer til Nettavisen, verken rundt saken eller tilstanden til taxisjåføren.

Rosenborgs daglige leder, Tove Moe Dyrhaug, sa til NTB at klubben da var blitt gjort kjent med episoden.

- Vi er gjort kjent med at Nicklas har vært involvert i en episode i København natt til søndag, sier hun.

- Nå jobber vi med å skaffe fakta i saken, sier Dyrhaug videre.

Hun la til at hva som skjedde videre, var helt avhengig av hva slags informasjon som kom fram i saken.

- Anholdt av politiet



Danske Ekstra Bladet skrev også om saken.

Hendelsen skal ha skjedd natt til søndag. Ifølge Ekstra Bladet, var Bendtner natt til søndag anholdt av politiet, og deretter løslatt. Han skal likevel være siktet etter den såkalte milde voldsparagraf 244, skriver avisen. Denne paragrafen gjelder alminnelig, ikke grov fysisk vold.

Politet i København bekrefter også at de har mottatt en anmeldelse, men der nevnes det ikke at det er Nicklas Bendnter det er snakk om.

Mest sett siste uken