RBK-sjefen erget seg over feilen - Helland tar kompisen i forsvar

Bare ett poeng på to seriekamper gjør at Kåre Ingebrigtsen må notere ned sin verste sesongstart som Rosenborg-sjef.

LERKENDAL (Nettavisen): Ikke siden 2011 har trønderne stått med så få poeng etter to serierunder. Bortetap mot Sarpsborg 08 (1-0) og 2-2 hjemme mot Kristiansund lørdag er ikke godt nok for gulljagende Rosenborg.

Lørdag kveld skulle de første tre poengene sikres med seier i lokaloppgjøret mot KBK, og det så temmelig lyst ut da Samuel Adegbenro og Anders Ågnes Konradsen på tre minutter snudde 0-1 til 2-1 tidlig i andre omgang. Men i stedet for at laget satte spikeren i kista med 3-1, smalt det i motsatt ende et kvarter før slutt. Venstreback Birger Meling mistet ballen midt på egen halvdel og Kristiansund-innbytter Bendik Bye satte fart.

- Jeg husker ikke så mye om hva skjedde. Jeg fikk ballen og dratt meg innover. Plutselig fikk jeg god tid og da var det bare å klemme til. Det var deilig å se den gikk inn, sier Bye til Nettavisen.

- Ekstra gøy på Lerkendal

Steinkjerbyggen var ydmyk etter kampslutt og husket lite av debutmålet som sikret bortelaget et kjærkomment og sterkt poeng borte mot de regjerende mesterne. Han burde husket mer. For etter å ha stjålet ballen fra Meling og dratt av målscorer Konradsen på veg mot RBK-feltet, banket trønderen til. Ballen suste i motsatt hjørne. Et godt, gammeldags drømmemål tatt helt ut av det blå - på egenhånd.

Akkurat det en innbytter drømmer om.

- Det er fryktelig gøy å score mål uansett hvem det er mot, men det er litt ekstra gøy på Lerkendal, smiler Bye.

Mens Kristiansunds nyervervelse kunne konstatere en drømmestart på sin karriere på Nordmøre, måtte gullfavorittene se nye poeng brenne opp i peisen. Det gav ikke særlig varme i de tre kuldegradene på Lerkendal. Selv om det var offensivt det skortet mest på, savnet RBK-sjefen kynisme da klokken tikket mot hjemmeseier.

- Vi spiller på oss et brudd langt inne på egen halvdel, som gjør at de kommer inn i kampen igjen. Det var totalt unødvendig, for vi hadde kontroll hele veien. Vi er ikke kynisk nok når vi leder, sier Kåre Ingebrigtsen.

- Birger mister ballen feilvendt, men vi har også altfor mange folk på feil side. Da får han (Bye) utfordre mot stopperne og skyte et meget godt skudd. Det er unødvedig å sette oss i undertall, fortsetter han.

- Vet selv hva han kunne gjort bedre

På overtid kunne Daouda Bamba, mannen som headet inn 1-0 på en tidlig corner, avgjort kampen. KBK-spissen ble spilt alene med keeper av innbytter Brent Lepistu, men feilet med å overliste André Hansen. Men i RBK-leieren var man bare misfornøyd med poengene som glapp. Før 2-2-målet til Bye skapte ikke gjestene noe som helst.

- Det er klart vi ikke skal miste den der, det handler om kynisme. Mister vi ballen der, skal vi uansett forsvare oss bedre. Det er en ting vi må se på. Både i Sarpsborg og her, slipper vi inn for enkle mål. Vi må bli tøffere å score på, vi trenger større vilje til å forsvare oss. Vi må ha større råskap i 16-meterne, sier Ingebrigtsen.

- Hva sier du til Meling etter kampen?

- Birger skjønner og vet selv hva de gjør bra og kunne gjort bedre. Det er en episode av ganske mange, vi kunne også scoret på flere av målsjansene. Da hadde vi sluppet å bekymre oss for den der, sier Rosenborg-treneren.

- Best av alle på det

Som vanlig etter en dårlig Rosenborg-kamp, var Pål André Helland de som var mest forbannet. Den munnrappe høyrekanten ville kjappest mulig gjennom intervjusonen etter kampslutt, men han rakk å kritisere både egen og lagets prestasjon. Balltapet før 2-2-målet hadde han derimot blandede følelser rundt.

- Jeg er forbanna, skuffet og irritert. Vi har fullstendig kontroll, så gir vi bort ballen og initiativet, sier Helland.

- Hvor stor er tabben til Meling?

- Han prøvde jo å dra av backen bak ham, og det er han best på av alle forsvarsspillerne i hele Norge. Det skal vi ikke plukke av ham. Det er bedre å prøve og feile, selv om han kanskje bør velge tidspunkt. Det vet han bedre enn noen annen, sier Helland.

- Oppfordrer alltid spillere til å prøve

- Birger lykkes med det 99 av 100 ganger, men dessverre er det den ene gangen. Det er vi fremme som bør avgjøre. Vi bør omsette sjansene til mål, sier lagkameraten selvkritisk.

- Så han fikk ikke kjeft i garderoben etter kampen?

- Det som blir sagt i garderoben får bli mellom oss, men vi oppfordrer alltid spillere til å prøve. Uansett, sier Helland.

At hans gamle lagkamerat Bendik Bye fikk seg et drømmemål, brydde hverken Rosenborg-spilleren eller Ingebrigtsen seg særlig om. For dem handler nå alt om å trene godt i påsken og være klar til trøndernes tøffe kampprogram etter den tidlige påskepausen: Da venter Odd borte, Molde hjemme og en bortekamp mot et entusiastisk Bodø/Glimt-lag.

Bye: - Vi tvilte litt

Også Kristiansund får tøffe kamper, men det spørs om ikke Bye og kristiansunderne bør få suge på karamellen et par dager til. Klubbens første poeng på Lerkendal i historien smaker godt etter å ha tapt serieåpningen hjemme mot Vålerenga.

- Det var fint å få med oss ett poeng, det var det vi kom for og det hadde vi trua på. Vi gjorde en god match. Vi gjorde det vanskelig for dem i første omgang, men så kom det to kjappe dødballmål imot. Da begynte vi å tvile litt. Rosenborg presset og hadde god kontroll, innrømmer Bye.

- Så klart snur det litt med scoringen og etter det har vi flere store muligheter som kunne gitt oss tre poeng også, oppsummerer Kristiansund-helten.

