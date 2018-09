Røde Ranheim senket av Keita

Aboubakar Keita sto for den avgjørende scoringen da Stabæk slo Ranheim 3-2 i Eliteserien søndag. Franck Boli scoret to mål.

STABÆK - RANHEIM 3-2:



Nedrykkstruede Stabæk lå under to ganger, men greide å snu til 3-2-seier over et Ranheim som spilte over en omgang med ti mann. Aboubakar Keita ble matchvinner.

Det ble en dramatisk avslutning på Nadderud søndag. Stabæk styrte mot hjemmetap, men i løpet av fem minutter var situasjonen snudd på hodet.

Fra kort hold utlignet Franck Boli i det 83. minutt. Ivorianeren scoret på en strålende ball fra Hugo Vetlesen. Stabæk i alvorlig nedrykkstrøbbel var selvsagt ikke fornøyd med bare det ene poenget, og vertene skulle også få uttelling for sluttspurten.

Etter en corner løp Aboubakar Keita seg fri og stanget kontant inn 3-2 med hodet. Den sterke midtbanespilleren fikk nettsus på Jeppe Moes hjørnespark fra seks meter.

Straffe og rødt kort

Med seieren kom Stabæk seg opp i 23 poeng. Det er fryktelig jevnt i nedrykksstriden. Kun målforskjellen skiller Strømsgodset (12.-plass), Stabæk (13.-) og Start (14.-). Lillestrøm, som har én kamp mindre spilt, ligger på direkte nedrykksplass med 19 poeng.

- Jeg kom hit til klubben for at vi skulle berge plassen. Det var tøft i august, men nå synes jeg vi fremstår som et godt lag, og kampprogrammet blir mer normalt framover, sa Stabæk-trener Henning Berg til VG.

Det var Ranheim som fikk nettkjenning først i Bærum. Mads Reginiussen skjøt trønderne i føringen via Stabæk-keeper Marcus Sandberg etter 34 minutter. Gleden varte ikke lenge for bortelaget.

Bare tre minutter senere ble Boli i klar scoringsposisjon felt av Ivar Furu innenfor 16-meteren. Dommer Tommy Skjerven dømte Stabæk-straffe og rødt kort til Furu. Boli gikk selv bort til ellevemeteren og sendte Ranheims sisteskanse feil vei.

Akterut i medaljekampen

Med fordel av overtallsspill i over en omgang trodde nok mange på Nadderud at det bare var et spørsmål om tid før Stabæk hadde snudd 0-1 til 2-1, men slik gikk det ikke.

Etter en time kontret Ranheim, og fra 20 meter sendte Reginiussen gjestene tilbake i ledelsen.

Heldigvis for Stabæk lyktes laget å snu kampen til sin fordel i noen hektiske sluttminutter.

Ranheim er uten seier på sine tre siste kamper. Trønderne har kun vunnet ett av sine åtte siste oppgjør. Formduppen har sendt dem akterut i medaljestriden. Det skiller fem poeng opp til Molde på bronseplass.

- Vi hadde troen på 2-1. Men etter det ble vi litt møre, og kanskje var vi heller ikke smarte nok mot slutten. Jeg tenker at vi må bli mindre snille. Mer kyniske rett og slett, sa Ranheims tomålsscorer Reginiussen til VG.

(©NTB)

