Røde Stjerne tok sin første seier i gruppespillet mot Liverpool

Liverpool med svak prestasjon mot det serbiske topplaget. Nå kan de miste ledelsen i Champions League-gruppen.

RØDE STJERNE - LIVERPOOL: 2-0

Røde Stjerne ble for sterke på hjemmebane for Liverpool, da de gjestet Stadion Rajko Mitic i Champions League-gruppespillet tirsdag kveld.

Milan Pavkov avgjorde kampen for hjemmelaget med to mål i første omgang. Serberens første mål ble headet i nettmaskene på corner, det andre målet kom etter et utsøkt skudd fra cirka 20 meter.

Liverpool presset på for redusering i andre omgang, men det serbiske laget kastet seg foran Liverpool-skuddene og fikk blokkert mye. Treverket var også flere ganger i veien for Jürgen Klopps menn.

Dermed har det serbiske laget påført Liverpool sitt tredje tap for sesongen. «The Reds» har tidligere tapt mot Napoli i Champions League og Chelsea i ligacupen.

Slik reagerte Milner på tapet

James Milner var mannen som slo feilpasningen mot Røde Stjerne, like før 2-0 målet. Han hadde mye å si etter kampen.

- Vi startet ikke godt nok i kveld. Vi hadde sjansene til å komme tilbake i kampen, men klarte ikke utnytte dem, sa en skuffet Milner, ifølge BBC Sport. Engelskmannen skyldte på lagets svake og mente det var skylden til deres tredje tap i alle turneringer for sesongen

- Du kan ikke gi et lag den starten der. I alle fall ikke når de spiller på denne stadion foran en stor publikumsskare og i tillegg spiller en Champions League-kamp. Napoli slet også på denne banen og vi visste at det ville bli svært tøft, innrømmet midtbanespilleren.

- Dette er heltemodig

Fotballekspert, Brede Hangeland, var full av ros ovenfor Røde Stjerne fra TV 2-studioet etter kampen.

- Dette er heltmodig av Røde Stjerne. Her er det spillere som gjør sitt livs kamp og vil huske denne kampen så lenge de lever, sa Hangeland fra TV 2-studioet.

Liverpool leder fortsatt gruppe C i Champions League med seks poeng, med en kamp mer spilt enn Paris Saint-Germain og Napoli. Napoli har fem poeng, mens PSG og Røde Stjerne har fire poeng hver.

PSG og Napoli møtes tirsdag kveld. Hvis et av lagene vinner tar de over som ledere av gruppe C.

Fantastisk enkeltprestasjon

Liverpool startet passivt mot det serbiske hovedstadslaget og det førte raskt til flere baklengsmål.

22 minutter ut i kampen fikk Milan Pavkov stå helt fritt på en corner og spydspissen hadde ingen problemer med å heade ballen forbi en sjanseløs Alisson Becker.

Sju minutter senere skulle Pavkov finne frem et magiske skudd som endte rett i krysset. Angriperen driblet seg nedover i banen, mot et ryggende Liverpool-forsvar.

Fra cirka 25 meters hold bestemte Pavkov seg for å kline til og han sendte ballen rett i venstre hjørne og Røde Stjerne-fansen til himmels.

Les også: 14-åring scoret og skrev seg inn i historiebøkene

Salah rett i stanga

Liverpool presset på for redusering i andre omgang, men heroisk forsvarspill av hjemmelaget ødela for de fleste Liverpool-skuddene. Mohamed Salah fikk dog en stor mulighet etter 70 minutter.

På en Liverpool-corner fikk Salaha ballen, etter at flere spillere hadde vært borti ballen. Egypteren dro seg raskt innover i 16-meteren, før han hamret ballen i retning krysset. Til bortefansens frustrasjon endte ballen i stolpen.

Les også: Jordi Alba ranet mens familien var i huset

Shaqiri etterlatt i Liverpool

Det har vært blest rundt kampen som skulle spilles mellom Liverpool og Røde Stjerne tirsdag kveld i Champions League. Hovedsakelig på grunn av Liverpools manager, Jürgen Klopp, avgjørelse om å etterlate Xherdan Shaqiri fra kampen.

Sveitseren, med kosovoalbanske røtter, var ventet å få tungt skyts fra den serbiske fansen i Beograd tirsdag.

Mest sett siste uken