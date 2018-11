Reagerer kraftig på Coly-albue

- Det der er UFC, det der er stygt. Det er livsfarlig. Det er helt forferdelig, sa Bernt Hulsket hos Eurosport.

KRISTIANSUND - BRANN (2-1):

I slutten av den første omgangen i oppgjøret mellom Kristiansund og Brann oppstod en situasjon som fikk Eurosports eksperter til å reagere kraftig.

Samtidig som Fredrik Haugen pådro seg gult kort for å ha hektet en Kristiansund-spiller, gikk KBK-spiss Aliou Coly tilsynelatende til et uprovosert angrep på Branns Taijo Teniste.

- Livsfarlig

Coly satte albuen rett i hodet på Brann-backen med stor kraft.

- Ai! Ai! Ai! Han er jo en spiller som kan gjøre sånne ting av og til. Han mister hodet, og det er klart rødt kort. Se her på store, svære Coly. Det der er UFC, det der er stygt. Det er livsfarlig. Det er helt forferdelig, sa tidligere Molde- og Vålerenga-spiller Bernt Hulsker hos Eurosport.

Han fikk støtte av tidligere landslagskeeper Thomas Myhre i samme studio.

- Det er med klart overlegg at han gjør det. Det er klokkerklart rødt kort.

Følg Eliteserien direkte her

Dommeren fikk imidlertid ikke med seg situasjonen, og Coly slapp foreløpig ustraffet fra hendelsen.

Det spørs imidlertid om ikke senegaleseren kan bli straffet for angrepet etter at NFF har gått gjennom videobevisene.

Bamba bommet på straffe



Kort tid etter at Coly hadde slått fra seg, tok Kristiansund ledelsen. Torgil Gjertsen slo en corner inn i boksen, og på fem meter sto Andreas Hopmark og stanget inn 1-0.

I andre omgang økte Amidou Diop til 2-0 med et flott langskudd helt borte i hjørnet bak Brann-keeper Markus Pettersen.

Ikke mange minuttene senere slo tidligere KBK-spiller Daouda Bamba tilbake for gjestene. Ivorianeren tok med seg ballen framover og fikk forsere helt inn i sekstenmeteren, før han banket inn reduseringen.

Et drøyt kvarter før slutt fikk Bamba muligheten til å utligne for gjestene på straffespark, men 23-åringen satte straffen over mål.

Står resultatene i Eliteserien seg, er Rosenborg seriemester i 2019.

SYNDEREN:Aliou Coly gikk hardt til verks mot Branns Taijo Teniste søndag.

Mest sett siste uken