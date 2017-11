Reagerer på Drinkwaters England-nei: - Han kommer til å angre

Chris Sutton mener Chelsea-profilen har tatt en svært dårlig avgjørelse og den tidligere spissen vet hva han snakker om.

Chelseas Danny Drinkwater (27) har takket nei til å spille for England. Landslagstrener Gareth Southgate ønsket å kalle inn midtbanemannen til treningskampene mot Tyskland og Brasil, men fikk et nei tilbake.

- Han følte selv han ikke var klar for å spille på dette nivået. Hvis Danny ikke føler seg klar, kan jeg forstå det med tanke på hvor lite han har spilt for Chelsea. Han spilte ikke mye for Leicester mot slutten av forrige sesong heller, sa Southgate på en pressekonferanse nylig.

Drinkwater, som vant Premier League med Leicester i 2016, ble hentet til Chelsea i sommer, men har slitt med å komme seg inn på laget.

Han har kun spilt fire kamper for de blå denne høsten. Han har slitt med en skade i september og oktober, som har holdt ham ute av spill.

Valget til midtbanemannen har likevel ført til reaksjoner og den tidligere Premier League-spissen Chris Sutton er blant dem som reagerer.

Han skjønner ikke hvorfor Drinkwater takket nei til landslaget. Og Sutton vet hva han snakker om. Selv takket Sutton nei til en landslagsplass i en alder av 24 år og stoppet dermed opp med kun én landskamp.

- Det er den verste avgjørelsen jeg noen gang har tatt. 24 år gammel var min karriere som landslagsspiller for England over, skriver han i en spalte for Daily Mail.

- Drinkwater har gjort det dårligste valget i sin karriere ved å takke nei til Southgates tilbud, skriver han videre.

Nå frykter han at Drinkwater vil lide samme skjebne som han selv gjorde da han sa nei til daværende landslagstrener Glenn Hoddle i 1998.

- Nå er Drinkwaters sjanser for å være med til VM helt borte. Jeg tror ikke verken Southgate eller framtidige England-trenere vil se på ham som et alternativ nå, mener Sutton.

- Jeg kan ikke tro at Danny ikke vil til VM. Er ikke det enhver fotballspillers store drøm? Hvis jeg kunne skru tiden tilbake, hadde jeg tatt et annet valg. Jeg er sikker på at Danny kommer til å angre på dette i mange år framover, skriver Sutton.

Han mener landskampene mot Tyskland og Brasil hadde vært en perfekt mulighet for Drinkwater til å vise seg fram for manager Antonio Conte.

- For meg er det logisk at Danny hadde blitt med landslaget nå. Siden han har spilt lite for Chelsea, hadde dette vært en mulighet for ham til å få litt mer kamper. Det er tøff konkurranse om plassene i Chelsea, men hadde Drinkwater vist seg fram mot topp motstand som Tyskland og Brasil, kunne han ha vist seg verdig en plass på klubblaget, mener den tidligere Blackburn-spissen.

Sutton trekker fram at veien inn på den engelske midtbanen trolig ikke hadde vært lang for Drinkwater og at det ikke er spillere som Frank Lampard og Steven Gerrard som står foran i køen om en plass på laget lenger.

England møter Tyskland hjemme på Wembley fredag, mens Brasil gjester den engelske hovedstaden tirsdag i neste uke.

