Reagerer på tomme tribuner på Ullevaal: - Trist for spillerne

Over 20.000 tomme seter på Ullevaal Stadion da Norge møtte Kypros.

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Norge fikk en glimrende start på Nations League med 2-0 hjemme mot Kypros.

Det skjedde imidlertid foran glisne tribuner på Ullevaal Stadion.

Kun 6172 tilskuere valgte å ta turen til Norgs hjemmearena som har plass til nærmere 28.000, og nasjonalarenaen var rett og slett et stusselig skue under det som var Norges første vikige kamp på lenge.

Allerede i dagene før kampen var det fokus på dårlig billettsalg og dyre billettpriser.

Det var derfor ingen overraskelse at det var mange tomme seter under torsdagens kamp, men på sosiale medier luftet en rekke personer frustrasjon over oppmøtet.

- Som ventet spøkelsesby på Ullevaal, skriver fotballekspert Morten Langli på Twitter.

- Det var 4675 tilskuere i betydningsløs kamp mot Finland 2. påskedag for et par år siden. I kveld er det neppe flere på Ullevaal. Først og fremst veldig trist for spillerne utpå der, skriver Eurosport-profil Jonas Bergh-Johnsen.

De var ikke alene.

NFF valgte selv å rykke ut og kommentere misnøyen etter kampen:

Mange reaksjoner angående billettprisene i kveld. Vi tar tilbakemeldingene og responsen på alvor og med i vurderingen av prisnivået for de kommende kampene. — NorgesFotballforbund (@nff_info) September 6, 2018

Slik reagerer spillerne



En rekke av landslagsspillerne Nettavisen snakker legger ikke skjul på at at det var en nedtur med de folketomme tribunene.

Norges keeper Rune Jarstein spilte hele andre omgang foran en helt tom kortside. Hertha-keeperen forteller at det betyr mye for spillerne at så mange som mulig tar turen og støtter dem.

- Vi er glad for alle som var her, men så håper vi selvfølgelig at flere tar turen i oktober når vi har to hjemmekamper. At flere folk kommer betyr mye for oss. Det gir meg mye motivasjon å spille foran et fullsatt Ullevaal. Det hadde vært moro hvis vi kunne solgt flere billetter, sier Jarstein til Nettavisen.

Målvakten håper at en god start på Nations League vil lokke flere på kamp.

- Vi har fokus på det vi gjør ute på banen, men det er klart at jo flere folk det er, jo mer stemning blir det. Nå fikk vi en god start og får vi et godt resultat i Bulgaria så kanskje det vekker litt mer interesse i oktober, forteller Jarstein.

ØNSKER FLERE TILSKUERE: Bjørn Maars Johnsen og de andre norske spillerne håper at flere kommer og ser på dem i oktober.

- Ønsker et større publikum



Landslagskollega Bjørn Maars Johnsen forstår at det ikke er like enkelt for alle å komme seg på kamp en sen torsdag kveld.

Spissen er imidlertid i likehet med Jarstein klar på at det betyr mye for laget at så mange som mulig kommer på kamp.

- Vi ønsker et større publikum, men vi trenger også gode resultater. Jeg tror at når vi leverer gode resultater så kommer folk på kamp, sier Maars Johnsen til Nettavisen.

- Det er bra at vi topper gruppen (i Nations League) nå. Vi viser at folk bør stole på oss og at de bør komme og støtte oss. Dette er en måte å komme seg til EM på og når folk forstår hva dette dreier seg om, så vil de forstå at det å komme på Nations League-kamper er viktig, forklarer landslagsspissen.

Kaptein Stefan Johansen beskriver det som synd at det dukket opp kun i overkant av 6000 tilskuere på Ullevaal torsdag.

- Vi skulle jo ønske at det var flere, men det har vært mye prat om billettpriser, kampen gikk sent en torsdag, og det er vanskelig sånn sett for familier. Jeg forstår det selv, men all ære til dem som kom, vi satte pris på støtten de lagde, og så håper vi det kommer flere til neste gang, sier Johansen til Nettavisen.



- Bør NFF dumpe prisene til nest hjemmekamp?

- Jeg vet ikke, det er en vanskelig greie. De har vel innrømmet at de kanskje gikk litt hardt ut, og det ligger nok noe i det, svarer kapteinen.

SCORET: Stefan Johansen scoret to mål mot Kypros, men det var det bare litt over 6000 tilskuere som fikk se fra tribuneplass på Ullevaal.

Per Joar Hansen: - Mest fokus på det negative



Joshua King tror det norske folk kommer på kamp når alvoret drar seg til. Men han innrømmer at det var skuffende å spille foran så få.

- Jeg kan ikke si noe på det, vi må bare gjøre jobben vår når vi spiller. Når de viktige kampene kommer og det virkelig gjelder håper jeg det blir flere, men jeg kan ikke gjøre noe annet enn å prøve å vinne. Jeg tror det kommer flere når det virkelig gjelder, hele folket vil vi skal komme til EM, men nå tenker de at Kypros-kampen vinner de uansett. Men det hadde vært gøyere å vinne foran 15.000 enn 5000, det sier seg selv, sier King til Nettavisen.

Assistenttrener for Norge, Per Joar Hansen, synes det har blitt mye negativt fokus som følge av de tomme tribunene.

- Det blir mest fokus på det negative. Nå har vi vunnet mot Kypros, men folk blir mer opptatt av at det var lite folk og at det er høye billettpriser. Det er slutt på å ha fokus på fotballen nå til dags. Vi må ha fokus på fotballen og så får vi ikke gjort noe med hverken billettpriser eller at folk velger andre løsninger, sier Hansen til Nettavisen.

Også Lagerbäcks assistent håper positive resultater vil vekke det norske folket.

- Vi kan påvirke det som skjer på banen og det synes jeg vi gjorde på en bra måte i dag. Vi håper også selvsagt at folk kommer i oktober, forteller Hansen.

Under følger noen av reaksjonene i sosiale medier etter det skuffende oppmøtet på Ullevaal:

6172 tilskuere på Ullevaal i Norges første viktige landskamp på veldig lenge. Jeg håper @nff_info lærer av dette og likestiller prisnivået mellom Dame- & Herrelandslag. Dette vil heve interessen, stemningen og folkets forhold til landslaget. Det fortjener dette laget. #NORKYP — Yannick (@Yannickere) September 6, 2018

Landslaget begynner å ligne noe. Men NFF.bør skamme seg med overprising av billetter osv. Må være flaut med drøyt 6000 tilskuere — Håkon Gulheim (@HGulheim) September 6, 2018

Var flere folk på Ullevaal i 89, da jeg spilte finale i Norway cup... — Jørgen Klem (@jklem77) 6. september 2018

Konklusjonen er da krystallklar @nff_info

Skivebom på prisingen av billettene — Ole Martin Årst (@omaarst) 6. september 2018

Det var 4675 tilskuere i betydningsløs kamp mot Finland 2. påskedag for et par år siden. I kveld er det neppe flere på Ullevaal. Først og fremst veldig trist for spillerne utpå der. pic.twitter.com/oBBeja09Ra — Jonas Bergh-Johnsen (@ESNJonas) 6. september 2018

Som ventet spøkelsesby på Ullevaal. https://t.co/BuZAhAuTAo — morten langli (@skolemorten) 6. september 2018

