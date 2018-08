Real Madrid-fansen raser etter at Mariano fikk «syveren»: - De aller fleste er skuffet

Tok over draktnummeret etter Cristiano Ronaldo.

Fredag ble Mariano Díaz presentert som ny spiller for Real Madrid. Dominkanerens overgang fra Lyon ble klar like før overgangsvinduet i Spania stengte natt til 1. september.

Mariano har tidligere spilt i Real Madrid, og var også lagkamerat med Martin Ødegaard i Real Madrid Castilla. Før sist sesong ble spissen solgt til franske Lyon.

Overgangen har av mange blitt ansett som et nederlag etter at Madrid ikke maktet å sikre seg et av fotballens største navn, etter at Cristiano Ronaldo forlot klubben til fordel for Juventus.

SUPERSTJERNE: Cristiano Ronaldo bar drakt nummer syv i Real Madrid.

Fredag ble det også klart at Mariano også får den legendariske trøye nummer syv i Real Madrid, tidligere båret av legender som Ronaldo og Raúl i den spanske hovedstaden.

Skuffelse



Dette har fått flere Real Madrid-supportere til å se rødt på sosiale medier, der de mener dette er et hån mot klubben i deres hjerte.

31.08.2018

Datoen der nummer 7 i Real Madrid faktisk bare ble et nummer. Fra nå av betyr nummer 7 i Real Madrid ikke så mye, dessverre. Hala Madrid https://t.co/hM78sBtb47 — Shayan Jalilian (@JalilianShayan) August 31, 2018

Mariano: "The dorsal '7' was free and I was very excited to be able to take that number" pic.twitter.com/m60y9xYNRj — Real Madrid Info (@RMadridInfo) August 31, 2018

LMFAOOO Mariano is gonna wear number 7 wtf — Felix (@xMadridazo) August 31, 2018

Blant dem som også reagerer er Ruben Skjerping, påtroppende president i Peña Madrista Noruega (Real Madrids norske supporterklubb), som synes valget av Mariano er noe spesielt:

- Jeg tror samtlige Real Madrid-supportere ble overrasket over at Mariano fikk syveren. Enkelte har reagert positivt, men de aller fleste er skuffet over at nummeret ikke gikk til Marco Asensio eller Isco, sier Skjerping til Nettavisen.

Han forteller at han aller helst hadde likt å se en større stjerne få draktnummeret.

- Det kan virke som Mariano var en av de få som var villig til å bære ansvaret aom følger med å overta nummeret til Cristiano Ronaldo. Julen Lopetegui har neppe hatt noe med dette å gjøre, han bryr seg nok lite om denne diskusjonen, sier Skjerping.

DEN GANG DA: Mariano spilte sammen med Martin Ødegaard sist gang han var i Madrid.

Denne sommeren har Madrid blitt koblet med superstjerner som Kylian Mbappé, Neymar og Eden Hazard, uten at de har fått kloa i noen av disse storkanonene.

Skjerping mener at Mariano fort kan minne om en annen spiss Madrid har vært koblet til denne sommeren:

- Mariano er en ren målscorer, han involverer seg lite i spillet, men har gode ferdigheter og bevegelser foran mål. Hvis jeg må sammenligne ham med noen, så dette det kanskje blitt Mauro Icardi i Inter, som også ble koblet med Madrid i sommer.

Sommerens femte



Real Madrid har åpnet denne La Liga-sesongen på perfekt vis, etter at Girona ble beseiret 4-1 borte på Montilivi i sesongens aller første seriekamp.

Det er et plaster på såret for et Madrid som tapte den europeiske supercupfinalen i Tallinn mot byrival Atlético Madrid tidligere denne sommeren.

Mariano Díaz er klubbens femte kjøp denne sommeren. Tidligere har høyrebacken Álvaro Odriozola, brasilianske Vinícius Júnior og keeperne Thibaut Courtois og Andrij Lunin.

Madrid har også lånt ut norske Martin Ødegaard, som også denne sesongen skal spille i den nederlandske Æresdivisjonen. Tidligere har 19-åringen spilt i Heerenveen, denne sesongen blir han å finne i Vitesse.

Madrid spiller sin første hjemmekamp denne sesongen på lørdag når de møter Madrid-klubben Leganés hjemme på Santiago Bernabéu.

