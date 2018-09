Real Madrid-keeper Thibaut Courtois lukket igjen buret mot gamleklubb Atlético Madrid

Den belgiske landslagskeeperen ble hetset etter overgang til Real Madrid.

REAL MADRID - ATLÉTICO MADRID 0-0

Real Madrid og Atlético Madrid delte poengene i Madrid-derbyet etter å ha spilt 0-0 på Santiago Bernabéu lørdag kveld. Det var spesielt én spiller som spilte en viktig rolle i det tett og jevnspilte oppgjøret.

Thibaut Courtois, som signerte for Real Madrid fra Chelsea denne sommeren, har nemlig blitt et hatobjekt blant Atlético Madrid-supporterne. Belgieren spilte nemlig i Atleti fra 2011 til 2014.

Med belgieren i mål vant klubben ligaen i 2014, og derfor har Courtois en egen plankett utenfor Atletis hjemmebane, Wanda Metropolitano, sammen med en rekke andre klubblegender. Etter overgangen til Real Madrid ble denne vandalisert.

This is Thibaut Courtois’ Atlético plaque outside the stadium, where he was once loved and adored. Now he has to play there for Atlético’s rivals, Real Madrid. He may genuinely die when they play🤭 pic.twitter.com/aqeDNrAFdQ