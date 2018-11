Real Madrid med første seier på seks kamper

Santiago Solari ser ut til å ha fått Real Madrid på rett spor. Lørdag vant hovedstadslaget 2-0 hjemme mot Valladolid, selv om seieren satt langt inne.

Det gjorde også Barcelonas 3-2-seier borte mot Rayo Vallecano. Serielederen lå under tre minutter før full tid, men sikret seieren med mål av Ousmane Dembélé og Luis Suárez helt på tampen og er nå fire poeng foran Atlético Madrid.

To sene mål sørget for etterlengtede poeng for Real Madrid. Den 18-årige innbytteren Vinicius Junior ble helt med sitt ledermål i det 83. minutt. Supertalentet løp bort og omfavnet Solari, som han har spilt for i reservelaget Castilla denne sesongen.

Ballen endret retning på forsvareren Kiko og utmanøvrerte keeper Jordi Masip. Målet ble først oppført som selvmål, men ligaen krediterte senere Vinicius.

Sergio Ramos fastsatte resultatet på straffespark etter at Karim Benzema ble felt.

– Jeg skulle ønske vi vant 7-0 etter tre mål på brassespark, men slik er ikke fotballen. Det er vanskelig, og man trenger orden, innsats, seriøs innstilling og kampvilje. Vi viste alt det i kveld, og derfor vant vi, sa Solari, som har midlertidig ansvar for laget etter at Julen Lopetegui fikk sparken.

Med lørdagens seier klatret Madrid-laget opp tre plasser på tabellen og ligger på 6.-plass, sju poeng bak serieleder Barcelona.

God start

Real Madrid var ute etter å reise kjerringa etter det forsmedelige 1-5-tapet for Barcelona i forrige serierunde, som førte til at Lopetegui fikk sparken.

Publikum er utålmodige og buet mot laget sitt da målene lot vente på seg og Valladolid hadde to stolpetreff.

– Vi forstår hvordan supporterne føler. Det er vi spillere som har ansvaret for den dårlige perioden, og det er vi som kan snu det. Disse tre poengene er viktige for å heve moralen, sa Sergio Ramos.

De ti seriekampene under Lopetegui ga fire seirer, to uavgjorte og fire tap. Det er den verste seriestarten en nyansatt trener har hatt i klubben på over femti år, ifølge AS. Det var også klubbens verste sesongstart på 17 år.

Barcelona-vending

Luis Suárez ga Barcelona en god start i bortekampen mot Rayo Vallecano, men hjemmelaget slo tilbake med mål av José Angel Pozo og innbytter Alvaro Garcia.

Det gikk mot hjemmeseier til nestjumboen, men i det 87. minutt skjøt innbytter Dembélé inn 2-2-målet. Barcelona slo seg ikke til ro med det, og i siste minutt ble Suárez matchvinner med sitt sjette mål på de fire siste kampene.

Dermed greide Barcelona likevel å utnytte Atlético Madrids poengtap tidligere lørdag. Antoine Griezmann scoret ledermålet mot Leganés, men hjemmelaget utlignet ved Guido Carrillo og fikk 1-1.

Atlético er som nevnt fire poeng bak Barcelona og kan søndag og mandag bli passert av Alavés, Sevilla og Espanyol.

