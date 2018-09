Real Madrid-president forklarer Ronaldos kraftig reduserte prislapp

Florentino Pérez mener klubben ikke hadde noe annet valg da stjernen ville bort.

Real Madrid gikk med på å selge Cristiano Ronaldo til Juventus i juli, og det føltes nesten som det hadde skjedd et jordskjelv på et overgangsmarked der ting ofte tar litt tid.

I tilfellet med Ronaldo gikk det derimot ikke mange dagene fra ord ble gjort til handling. Etter overgangen ble den rapporterte prisen Juventus kjøpte fri 33-åringen for debattert mye.

Selv om superstjernen opprinnelig hadde en utrolig utkjøpsklausul på en milliard euro, eller rundt 9,5 milliarder kroner, sank prisen betraktelig da et salg faktisk ble aktuelt.

I et intervju med den spanske avisa AS avslører Real Madrid-president Florentino Pérez hvorfor klubbens mangeårige gullkalv forsvant til Torino og Serie A.

- Måtte åpne døra



- Utkjøpsklausulen står ikke der fordi den skal betales. Dersom det er nødt til å bli et salg, blir dette forhandlet om, understreker Pérez.

- Vi hadde ikke noe ønske om å selge Ronaldo, men han ville bort av personlige årsaker og det forsto vi. Etter alt det gode han hadde gjort for oss, måtte vi åpne døra for ham. Vi fikk så mye det var mulig å få betalt, tilføyer klubbpresidenten.

I Madrid følte nok mange at Cristiano Ronaldo tvert imot ble sendt videre på billigsalg.

Ronaldo, som har vunnet det meste som kan vinnes som fotballspiller, og hadde vært klubbens store suksessgarantist i nesten et tiår, ble solgt for 100 millioner euro.

Omregnet til norsk valuta ble salgssummen stående et stykke over 950 millioner kroner. Dette framstår for mange som en rabattert pris for en mann som har vunnet fire av FIFA-utmerkelser som verdens beste spiller de siste fem årene.

Ifølge ESPN sparer Real Madrid 55 millioner dollar, nesten en halv miliard kroner, i lønnsutgifter fram til 2021 som følge av Ronaldo-salget. I Juventus har portugiseren fått en ett år lengre avtale, og en årslønn på nesten 300 millioner kroner.

«Bare» sjuendeplass



Verdens dyreste overgang er det fortsatt Neymar som står for. Han kostet 222 millioner euro (rundt 2,1 milliarder kroner) da han gikk fra Barcelona til PSG sommeren 2018.

Ronaldo ble i sin tid verdens dyreste fotballspiller da han gikk fra Manchester United til Real Madrid for 80 millioner pund i 2009. Salgssummen fra Madrid til Juventus overstiger salgsprisen han ble solgt for den gangen.

Det er uansett et stykke opp til de dyreste overgangene. Ronaldos klubbskifte til Juventus plasserte seg på en delt sjuendeplass over de dyreste overgangene noensinne.

