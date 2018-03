Real Madrid sendte PSGs stjerner ut av Champions League

Franskmennene tapte stjernemøtet.

PSG - REAL MADRID 1-2 (2-5 sammenlagt):

Real Madrid hadde 3-1 å gå på fra hjemmemøtet med franske PSG i Champions Leagues åttedelsfinale og da Cristiano Ronaldo sendte spanjolene opp i ledelsen tidlig i andre omgang i tirsdagens returkamp, var mye gjort med tanke på å spikre en plass i kvartfinalen.

Scoringen kom etter drøye 50 minutter og var en kombinasjon var herlig angrepsspill og håpløst forsvarsspill. Viasport-ekspert Vidar Davidsen kunne knapt tro at de franske stjernene kunne slippe til en slik sjanse.

- At de slipper en spiller igjennom på den måten, det er helt utrolig, kommenterte den tidligere Vålerenga-spilleren på direkten.

Kritikken hadde bakgrunn i at Marcos Asensio på utsøkt vis spilte gjennom til Lucas Vazquez, gjennom beina på backen Dani Alves. Han slo inn til Cristiano Ronaldo, som sikkert sendte gjestene opp i føringen.

SCORET: Cristiano Ronaldo scoret et viktig mål mot PSG.

Edinson Cavani utlignet for PSG rundt 20 minutter før slutt, men det hjalp lite sammenlagt, og da Casemiro ga gjestene ledelsen på ny mot tampen, var det liten tvil om at Real Madrid var videre til kvartfinale.

- Dette føles bra. Det var en vanskelig kamp. De spiller fin fotball, men vi spilte veldig bra. PSG hadde ballen mest, men vi var aggressive. Det er vanskelig å slå oss når vi spiller slik, sier Real Madrids Mateo Kovacic til BT Sport etter kampen.

- Det er utrolig hvordan ting har endret seg for oss når vi spiller i Champions League. Denne klubben er født til å spille i Champions League, mener kroaten.

Store Real-sjanser

PSG måtte fram og angripe i denne kampen, mens det var likevel Real Madrid som skapte de to største sjansene i første omgang.

Etter 18 minutter sørget Sergio Ramos for at PSG-keeper Alphonse Areola måtte i aksjon. Stopperen hadde løpt seg fri inne i feltet ved en corner og fikk ballen av Marcos Asensio. Avslutningen fra rundt åtte meter kom raskt, og var god, men Areola reagerte lynkjapt og reddet vertene.

38 minutter var spilt da Karim Benzema fikk en enorm mulighet. Marquinhos misset totalt da han skulle bryte et gjennomspill og franskmannen var plutselig alene med keeper, men mens Benzema studerte på hvor han skulle sette ballen, kom Areola kjapt ut og leverte en strålende beinparade på avslutningen fra Real Madrid-spissen.

Først etter 40 minutter skapte hjemmelaget farligheter på eget gress. Først ble Angel Di Maria spilt igjennom av Marco Verratti, men argentineren fikk litt spiss vinkel og det endte med et innlegg som Madrid-keeper Keylor Navas hadde få problemer med å snappe.

Like etter ble den samme Navas testet av Kylian Mbappé. Skuddet, nok en gang fra spiss vinkel, ble redet av costaricaneren i buret.

Etter 45 minutter sto det fortsatt målløst i Paris.

Mål og rødt kort

Kort tid etter hvilen tok altså gjestene føringen. Asensio viste kløkt og oversikt da han ypperlig spilte gjennom til Lucas Vazquez, som kom på et godt løp, og han fant deretter hodet til Ronaldo inne i feltet.

Portugiseren tok godt vare på sjansen og Real Madrid ledet 1-0.

Da Marco Verratti pådro seg sitt andre gule kort for dagen og måtte tusle i dusjen, ble vondt til enda verre for det franske vertskapet.

I det 68. minutt var spanjolene nær ved å sette den definitive spikeren i PSG-kista. Benzema fant Asensio i god posisjon inne i feltet og playmakeren avsluttet direkte, men ballen traff stolpen.

Det så mørkt ut for hjemmelaget, men 20 minutter før slutt tente Edinson Cavani et lite håp for PSG da han utlignet til 1-1, men ti minutter før slutt sendte Casemiro gjestene foran på ny og kampen var avgjort.

Mest sett siste uken