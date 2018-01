Real Madrid slo Valencia på bortebane

Cristiano Ronaldo fant veien til nettmaskene to ganger mot Valencia.

VALENCIA - REAL MADRID: 1-4

Cristiano Ronaldo ble den eneste målscoreren i første omgang, med to straffe-mål på Mestalla i La Liga. I andre omgang så det ut til at Valencia skulle utfordre Madrid-laget, da Santi Mina reduserte for hjemmelaget.

Slik ble det ikke, for både Marcelo og Toni Kroos scoret to vakre mål for Real Madrid i sluttminuttene.

Petter Veland var imponert over Real Madrids oppvisning mot Valencia.

- I dag er det Real Madrid sin dag, når det for en sjelden gang sitter for Real Madrid, så er det umulig å stå imot, sa Veland fra kommentatorboksen etter kampslutt.

Ronaldo-show

Etter 16 minutter skaffet Cristiano Ronaldo straffe og scoret selv, mot Valencia på Mestalla. Det skulle gå 20 nye minutter før Real Madrid ble tildelt enda et straffespark, da Martin Montoya dyttet Karim Benzema i ryggen innenfor 16-meteren.

Ronaldo banket ballen lavt i venstre hjørne for keeper og kunne notere seg for to mål før pause.

Stanget inn redusering

Etter pausen gikk Valencia nådeløst ut mot et tamt Real Madrid. Ti minutter ut i andre omgang stanget Santi Mina inn reduseringen for hjemmelaget.

Dermed står 22-åringen oppført med åtte mål i den spanske serien, det samme gjør Cristiano Ronaldo.

Etter 80 minutter sendte Real Madrid-spilleren, Luka Modric, en nydelig pasning til Cristiano Ronaldo inne i feltet. Ulikt Ronaldo, så skjøt han ballen langt over mål fra kort hold.

