Real Madrid til finale i Champions League

Bayern München ga Real Madrid kamp til døra, men en grusom tabbe ble til slutt kostbar for tyskerne.

REAL MADRID - BAYERN 2-2 (4-3 sammenlagt):

Bayern München fikk en drømmestart borte mot Real Madrid i tirsdagens semifinale i Champions League, og selv om spanjolene slo raskt tilbake, hang det tyske laget godt med i kampen om avansement til finalen.

Til pause sto det 1-1 mellom de to lagene på Santiago Bernabeu, men kort tid etter hvilen skjedde det noe smått utrolig. Bayern Münchens Corentin Tolisso spilte ballen tilbake mot egen keeper i en presset situasjon, men burvokter Sven Ulreich feilberegnet totalt og slapp ballen under seg.

- Forferdelig



Karim Benzema, som allerede hadde scoret ett mål i kampen, befant seg plutselig med helt åpen kasse, og kunne enkelt sette inn 2-1.

- Det er en forferdelig feil å gjøre i en Champions League-semifinale, utbrøt Viasport-kommentator Roar Stokke, og mente at både Tolisso og keeper Ulreich hadde dummet seg ut i denne situasjonen.

- Du skal ikke gjør det der, sa han videre om Tolissos tilbakespill.

Kollega Vidar Davidsen var bare delvis enig med sidemannen.

- Jeg er uenig. Den store feilen her, er det keeperen som gjør. Det er og blir en keepertabbe, selv om det tilbakespillet aldri skal komme der.

Det var Joshua Kimmich som sendte Bayern i føringen tidlig i første omgang, mens Benzema utlignet for vertene noen minutter senere. Den nevnte Bayern-tabben skjedde kun sekunder inn i andre omgang.

25 minutter før slutt skaffet James Rodriguez gjestene nytt håp da han satte inn 2-2 og dermed sto det 4-3 til vertene sammenlagt.

Nærmere kom imidlertid ikke bortelaget.

- Ikke noe tro på det



Situasjonen med Ulreich tidlig i andre omgang førte også til store diskusjoner i Viasport-studio og det ble blant annet spekulert i at Bayern-keeperen kunne vært tjent med å ta ballen i hendene, selv om det var et tilbakespill, og slik sett få et indirekte frispark imot seg.

- Han mister det et lite sekund, og det tror jeg kommer til å sitte med ham veldig, veldig lenge, dessverre. Alternativene er jo enten scoring imot, eller indirekte frispark på sju-åtte meter og da velger man indirekte frispark 99 av 100 ganger, men denne gangen her bestemte han seg litt for sent, sa Viasat-ekspert Petter Veland og spekulerte i at Ulreich muligens hadde fått for seg at han kunne blitt utvist ved å ta ballen.

Kollega Rune Bratseth var imidlertid uenig i den tankegangen.

- Jeg har ikke noe tro på at han tenke at nå kan jeg bli utvist. Det har jo skjedd at en keeper tar den i hendene der, og da blir det indirekte frispark derifra, det er alltid sånn. Et rødt kort, det var aldri i hodet hans, det var bare det at han først trodde han kunne ta tilbakespillet i hendene, men kom plutselig på at regelen ikke er sånn, sa Bratseth i studio.

- Det blir en refleks til slutt, ikke sant, en kortslutning, sa Bratseth.

Tidlige scoringer

Første omgang på Santiago Bernabeu ble et fyrverkeri og det skulle bare gå noen få minutter før den første ballen lå i nettmaskene.

Det var Bayern som tok ledelsen etter tre minutters spill. Thomas Müller slo først inn, men Sergio Ramos klarerte. Real Madrid-veteranens klarering gikk imidlertid via ryggen på Corentin Tolisso, før ballen dalte ned hos Joshua Kimmich foran mål. Han sendte gjestene i ledelsen.

Det skulle likevel ikke gå lang tid før vertene slo tilbake. Marcelo fikk ballen på sin kant og utfordret målscorer Kimmich, før han slo inn på tvers i boksen. Ved bakerste stolpe sto Karim Benzema helt alene og den franske spissen hadde få problemer med å heade inn utligningen.

Etter 33 minutter var gjestene fra Tyskland svært nær ved å ta ledelsen på ny. Mats Hummels tok med seg ballen på strålende vis opp i banen og spilte en perfekt pasning igjennom til Robert Lewandowski som kom på løp. Polakken avsluttet, men keeper Keylor Navas reddet med en god benparade. James Rodriguez var først på returen og colombianeren kastet seg fram inne foran mål, men selv om han kom først på ballen, klarte han ikke å styre kula under tverrliggeren og sjansen endte høyt over.

På overtid i første omgang ropte Bayern på straffe. Kimmich slo inn fra kanten og ballen traff hånden til Marcelo inne i feltet, før Lewandowski fikk levert en avslutning som Navas reddet. TV-bildene viste at gjestene hadde et poeng da de ropte på straffe, men dommer Cüneyt Cakir sa nei.

Bayern-tabbe

Andre omgang var akkurat i gang da Real Madrid tok ledelsen. Scoringen kom etter et farlig tilbakespill og grusomt keeperspill av gjestene.

Tolisso ble presset ute på kanten og spilte i blinde tilbake mot keeper Sven Ulreich. Keeperen kom ut for å plukke ballen, men feilberegnet totalt og lot kula gå under seg. Dermed kunne Benzema, som jaktet tilbakespillet, lett sette ballen i det tomme buret til 2-1 for vertene.

SCORET: Bayern Münchens James Rodriguez.

Etter 52 minutter ropte Bayern igjen på straffe da Lewandowski gikk i bakken etter en duell med Ramos, men TV-bildene viste at et straffespark i denne situasjonen trolig hadde vært av det billige slaget.

I andre enden fortsatte Real Madrid å angripe mot et Bayern som så ut til å ha mistet litt av selvtilliten og i det 56. minutt la Marcelo inn mot Cristiano Ronaldo inne i boksen. Portugiseren fikk stå alene der inne, men til tross for god posisjon, avsluttet måljegeren over.

Tyskerne nektet imidlertid å gi seg og fikk en god mulighet ved først Franck Ribery og deretter Niklas Süle etter rundt 60 minutter.

Nytt håp



Ved den anledningen ble det ikke scoring, men like etter skulle det lykkes. James Rodriguez fikk ballen, men den første avslutningen ble blokkert. Den utleide Real Madrid-spilleren fikk en ny sjanse, og den satt han i mål.

Med 25 minutter igjen sto det dermed 4-3 til vertene sammenlagt, og et Bayern-mål ville nå bety at gjestene var foran på bortemålsregelen.

Etter 74 minutter fikk Tolisso en glimrende mulighet til å gjøre opp for seg da han kom til en avslutning, men Navas reddet mesterlig.

Så var det James igjen. David Alaba slo inn og colombianeren klinket til på halv volley, men Madrid-forsvaret fikk blokkert med nød og neppe.

Bayern presset på for et vinnermål de siste minuttene, men Real Madrid holdt unna og kunne til slutt juble for finaleplass.

I finalen møter de vinneren av Roma mot Liverpool onsdag. Det engelske laget elder 5-2 etter den første kampen på Anfield.

