Real Madrid vant da Roma-spiller Ünder bommet på gigantsjanse

Roma tok ikke vare på muligheten da Real Madrid sikret tre poeng i den italienske hovedstaden.

ROMA-REAL MADRID 0-2:

Både Real Madrid og Roma er klare for utslagsrundene i Champions League etter at tirsdagens kamper i Gruppe G er unnagjort.

Roma tapte 0-2 hjemme mot Real Madrid, men italienerne kunne likevel glede seg over avansement fordi Viktoria Plzen slo CSKA Moskva 2-1 i Russland tidligere på kvelden.

Etter en målløs førsteomgang i Roma sørget Gareth Bale og Lucas Vazquez for at seieren gikk til spanjolene med én scoring hver etter pause.

- Kampene blir mer og mer krevende. I dag var det jevnt og begge lag kunne ha tatt ledelsen, men vi scoret og fikk selvtillit av det. Det viktigste var å få tilbake en god følelse etter en sørgelig opptreden i helgen, sier målscorer Vazquez som sikter til helgens 0-3-tap mot Eibar.

SCORET: Gareth Bale sendte Real Madrid opp i ledelsen.

Kjempebom fikk Stokke til å reagere



Roma ble etter hvert sjanseløse mot Real Madrid-stjernene tirsdag kveld, men i førsteomgangen ga de gjestene god kamp og burde ha ledet til pause da tyrkeren Cengiz Ünder mottok ballen foran mål av lagkamerat Nicolo Zaniolo.

Den unge Roma-spilleren klarte imidlertid ikke å ta vare på sjansen som ble servert på sølvfat og blåste ballen i stedet over mål fra kun få meter.

Det fikk Viasport-kommentator Roar Stokke til å riste på hodet.

- Det her er kveldens «under» i Roma. Hvordan er det mulig for Cengiz Under?, kommenterte Stokke.

Tidlig scoring av Bale etter pause

Sjansen kom etter at Real Madrid først hadde startet oppgjøret best ved å legge press på Roma uten å skape det helt store.

Roma tok deretter mer over kampen og lagde trøbbel for de spanske stjernene mot slutten av omgangen, men tok altså ikke vare på sjansene.

Etter den nevnte gigantbommen fra Under, skulle vondt bli til verre for Roma like etter pause da Federico Fazio og keeper Robin Olsen rotet det til i forsvaret. Det førte til at Bale snappet opp ballen og satte inn 1-0 til Real Madrid.

Ti minutter senere økte gjestene ledelsen til 2-0. Karim Benzema fant Vazquez med en heading foran mål og sistnevnte hadde ingen problemer med å pirke inn 2-0.

Etter den andre scoringen tok Real Madrid fullstendig over kampen. Det italienske laget etterlot seg store rom i et forsøk på å kjempe inn en redusering, men Real Madrid klarte ikke ta vare på kontringsmulighetene.

Dermed endte det 2-0 til spanjolene.

