Reginiussen forlenget med Rosenborg

Den norske landslagsstopperen Tore Reginiussen har skrevet under en ny kontrakt med Rosenborg. 31-åringen har bundet seg til klubben ut 2019.

Det bekrefter Rosenborg på sin hjemmeside lørdag.

Reginiussen har lagt bak seg en svært god sesong i midtforsvaret til mester Rosenborg. 31-åringen har også nytt stor tillit hos Lars Lagerbäck på landslaget.

– Tore representerer kontinuitet og er en bauta i Rosenborg. Vi er veldig glade for at han har skrevet under på ny kontrakt. I første omgang ut 2019, men vi håper selvfølgelig at det blir mer etter det også, sier sportslig leder Stig Inge Bjørnebye til RBK.no.

Reginiussen kom til Rosenborg i 2012 og har så langt spilt 157 kamper og scoret 18 mål.

