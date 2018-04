Rekdal: - Han har jo surra litt tidligere

Kjetil Rekdal synes Marcus Pedersen ser friskere ut enn på lenge.

VÅLERENGA - STRØMSGODSET 1-4



INTILITY ARENA (Nettavisen): Strømsgodset vant fortjent 4-1 i Oslo-klubbens storstue, som foreløpig ikke har blitt et fort. Herman Stengel og Marcus Pedersen stjal oppmerksomheten med henholdsvis en og to scoringer mot sin tidligere klubb.

Vi må 14 år tilbake til sist Vålerenga slapp inn fire mål mot Strømsgodset. I 1994 vant drammenserne 4-1 hjemme mot gutta fra Oslo Øst. Da var det Juro Kuvicek som var hjemmelagets beste, med to scoringer mot sin kommende arbeidsgiver Vålerenga.

- Kan bli toppscorer

Marcus Pedersen står nå med fire mål på tre kamper og er straks halvveis på fjorårets antall. Da begynner pressen fort å snakke om en mulig toppscorer.

Eurosports fotballekspert Kjetil Rekdal er klar på at Pedersen ser ut til å ha det som skal til, men at han er avhengig av to viktige faktorer.

- Hvis han er skadefri og laget lykkes så kan han fort havne på 20 mål. Det er ikke umulig, og der havner toppscoreren i Eliteserien. Nå har han fire og tar jo straffesparkene også. Strømsgodset er jo et av de bedre lagene i Eliteserien, så han kommer til å få målsjanser nok, sier Kjetil Rekdal til Nettavisen.

LIVE: Følg kampen mellom Tromsø og Godset fra 18.30 onsdag kveld her.

EUROSPORT: Kjetil Rekdal har lang erfaring som både spiller og trener. I dag jobber han som Eurosports fotballekspert.

- Har ikke vært flinkest til å trene

Kjetil Rekdal, som trente Vålerenga i to perioder, fikk aldri muligheten til å trene Pedersen selv. Han ble ansatt sesongen etter at Pedersen gikk til danske OB. Rekdal synes spissen ser friskere ut enn på lenge, og synes Marcus Pedersen har fått mer fokus.

- Spisser er veldig spesielle, enten scorer du eller så gjør du det ikke.

Selvtilliten bærer preg av det, på godt og vondt. Det synes litt mer på han enn på andre. Han har jo ikke alltid vært den som har vært flinkest til å trene og fokusere på sine arbeidsoppgaver, sier Kjetil Rekdal til Nettavisen.

- Hva legger du i det?

- Han har jo surret litt opp gjennom årene, og det går jo utover fotballen. Den fysiske aktiviteten må være i orden. Han ser mye friskere ut i år. Da er han kanskje en halv meter raskere, og det har mye å si det, sier Rekdal til Nettavisen.

- Hvilken endring ser du hos Marcus Pedersen anno 2018, kontra foregående sesonger?

- Han virker mer på hugget i år og i bedre forfatning. Han jobber hardere på kamp og trening og er mer fokusert på arbeidsoppgavene, istedenfor å miste konsentrasjonen. Det er forskjellen fra i år til i fjor. Jeg har sett han en del LIVE i år og i fjor. Han ser «sharp» ut så langt, sier Rekdal til Nettavisen.

- Gi meg sjanser, så scorer jeg

Strømsgodset-trener Tor Ole Skullerud er godt fornøyd med å se angrepsvåpenet sitt i form. Han peker på det samme som Rekdal.

- Det lønner seg å trene. Han er en av de som har sluppet unna skader og sykdom nå. Marcus (Pedersen red. anm.) er i mye bedre form og det er det viktigste. Jeg tror han er litt ekstra tent i kamper som mot Vålerenga, sier Tor Ole Skullerud til Nettavisen.

Godset-spissen selv lover mål, dersom laget hans fortsetter å skape målsjanser.

- Jeg har bestemt meg for å være veldig «på» fram til sommeren. Hvis laget skaper sjanser så skal jeg sørge for å sette de. Laget spiller bra og skaper flere muligheter nå og i fjor høst. Jeg er mer bestemt i alt jeg gjør nå. Jeg tenker ikke på antall mål, men forbereder meg godt til hver kamp, sier Marcus Pedersen til Nettavisen.

FORNØYD: Marcus Pedersen har selvtillit om dagen.

- Ta en ting av gangen

I innledningen til sesongen fortalte Marcus Pedersen om ønske om å spille så godt at han kunne få med seg et nytt utenlandseventyr. Rekdal advarer mot å miste fokus, og råder til å tilnærme seg målsetningen gradvis.

- Det er viktig å ha ambisjoner, men man må ta en ting av gangen. Først og fremst må han prestere her utover våren. En spiss som scorer mye mål er alltid klubber ute etter. Det er hovedoppgaven hans. Men det er fint å ha noe å strekke seg etter, det gjør kanskje at han presterer enda bedre, sier Rekdal til Nettavisen.

Vålerenga-forbannelse?

De siste fem årene har Vålerenga sluppet inn 20 mål scoret av tidligere spillere. Fem av disse kommer fra Marcus Pedersen. Tidligere mediesjef i Vålerenga, Lasse Vangstein, har lenge snakket om hvor ofte Oslo-klubben slipper inn mål fra tidligere spillere. Han har tidligere poengtert dette i forkant av kamper mot eks-spillere, og fått rett i utsagn på Twitter.

- I 2014 og 2015 var det ekstra spesielt, da nærmere 10% av scoringene Vålerenga slapp inn, kom fra tidligere spillere. Siden 2013 er 8,4% av alle seriemålene Vålerenga har sluppet inn, scoret av tidligere spillere, sier Lasse Vangstein til Nettavisen.

- Og 2018 er jo en sesong som, så langt, støtter utsagnet ditt…

- Ja. Vålerenga har sluppet inn syv mål så langt, hvorav fire av de kommer fra tidligere spillere. (Bilal Njie, Marcus Pedersen 2 og Herman Stengel red. anm)., sier Vangstein til Nettavisen.

Kjetil Rekdal tror statistikken er mer tilfeldig enn noe annet. Han peker på at Vålerenga har utviklet mange spillere gjennom akademiet som har funnet seg nye klubber, tar steg der og modnes til eliteseriespillere.

- Det kan være tilfeldig. Det betyr jo litt ekstra for Strømsgodset å spille mot Vålerenga. Det er årets høydepunkt for mange lag og da trigger det sikkert litt ekstra. I Vålerenga klarer man ikke å gi alle et godt nok tilbud når de blir A-lagsspillere og da blir de enten leid ut eller går til andre klubber for å slå gjennom. Da havner de fort i andre klubber, naturlig nok. Det vil alltid være stor gjennomtrekk i Vålerenga. Det er ikke en forbannelse som lever, sier Rekdal til Nettavisen.

Lasse Vangstein er ikke direkte uenig med sin tidligere kollega, men trekker frem store utskiftninger et ønske om å vise seg fram for de som ikke ga de sjansen.

- Jeg er ikke helt enig med Rekdal der. 18 av de 20 scoringene siden 2013, kommer fra spillere som aldri var innom Vålerenga-akademiet. Vålerenga har byttet ut mange, både under Ronny Deila og Rekdal. Jeg tror noen av de som har blitt funnet for lette i Vålerenga, får litt ekstra tenning når de er tilbake. I tillegg er nok kampene mot Vålerenga et av årets høydepunkt for de fleste lag og slikt kan gi ekstra tenning, sier Vangstein til Nettavisen.

Stengel og Pedersen lo sist

Strømsgodset gjennomførte en taktisk sterk kamp borte mot Vålerenga lørdag og tok ledelsen etter 26 minutter, på et hodestøt fra Marcus Pedersen.

20-årige Chidera Ejuke utlignet for hjemmelaget med en godt teknisk utført scoring bare minutter senere. Banens gigant Tokmac Nguen ga Strømsgodset ledelsen igjen rett etter pause, før han skaffet straffen som Pedersen satte i mål.

Underveis i kampen kunne man på banen og tribunen høre stygge slengbemerkninger om Herman Stengel og Marcus Pedersen. Førstnevnte lo sist da han satte inn et langskudd fra 25 meter, som «takk for sist».

Strømsgodset tok dermed årets første seier og klatret til syvende plass, før hengekampen mot Tromsø onsdag. Vålerenga må opp flere hakk før bortemøtet mot uforutsigbare Start til helgen.

Mest sett siste uken