Rekdal bekymret for det norske landslaget

- Jeg blir sett på som en tulling som gjentar dette, men da får jeg heller være det, sier Rekdal etter nedturen i Makedonia.

SKOPJE (Nettavisen): Det var ikke poeng som gikk tapt da Norge røk 2-0 mot Makedonia i en privatlandskamp i Skopje lørdag, men Kjetil Rekdal er like fullt bekymret.

Etter kampslutt møtte Nettavisen den tidligere landslagskapteinen på presserommet på Telekom Arena, og han var mildt sagt lite imponert over det han hadde vært vitne til.

KRITISK: Kjetil Rekdal.

- Midtbanen er borte

På Nettavisens spørsmål om han synes noen av spillerne som fikk en sjelden sjanse av Lagerbäck, tok vare på muligheten, er Rekdal tydelig.

- Nei. Det er ingen du kan kappe hodet av heller, men det er en svak landskamp. Vi hadde en god periode etter førsteomgang, men etter pause er det niks. Det er ingen energi og ikke noe trykk framover. Makedonia spiller bare på resultatet, og vi klarer ikke å få gjort noe, sier Rekdal til Nettavisen.

Rekdal gir keeper Sten Grytebust godkjent fram til han tabber seg ut på 2-0-målet. Ellers er det få som får ståkarakter av den Eurosport-eksperten.

- Ole Selnæs bekrefter at han ikke er i form, Kamara er frisk i førsteomgang, og Martin Linnes er god da Norge hadde den gode perioden sin, stopperne gjør en solid jobb, og Nordtveit er den beste av dem.

Børs: Slik spilte Norge

- Backene er for lite med fremover, den sentrale midtbanen er borte og klarer ikke å prege kamper, så har vi kanter som ikke er farlige nok. Vi greier ikke å passere folk, vi greier ikke å slå god innlegg. Vi er der vi er, for å si det sånn. Det mangler for mye fortsatt, sier Rekdal.

FORTVILER: Gustav Valsvik og Anders Trondsen.

Dette skremmer Rekdal

Det er først og fremst én ting som skremmer VM-helten fra 1994 og 1998.

- Det som er mest skremmende er at vi mangler folk som tar tak i kampen når vi sliter. Det kommer igjen og igjen. Ikke hver kamp, men det kommer tilbake hele tiden. Vi må få resultater i vanskelige kamper og. Når ting ikke fungerer må vi klare å klore oss tilbake til en uavgjort.

- Jeg skjønner at det er en treningskamp og mange bytter og slike ting, men jeg forventer litt mer, og det er beskjedent sagt.

Rekdal var også tydelig på at det første baklengsmålet burde vært unngått, med mer aggressivt press fra Jonas Svensson, samt at Goran Pandev slapp altfor lett gjennom midtforsvaret.

- Hvor mye kan man sette på kvota for eksprementering og mange nye fjes på banen etter en kamp som denne?



- Sikkert en del, men vi har sett det før. Vi har sett det i Aserbajdsjan, vi har sett det i Nord-Irland og i Tyskland. Det dukker opp igjen, og det er klart at den jobben som Lars snakket om på pressekonferansen i går med å få fram ledere og få fram personlighet og gutter som går i bresjen når det virkelig trengs, det er fortsatt mangelvare.

NEDTUR: Mats Møller Dæhli og Norge måtte seg seg slått av Makedonia, som her har gått opp til 2-0.

Bekymret lenge

Rekdal mener det var helt andre tider da han spilte på landslaget og bidro til to VM-sluttspill på 90-tallet.

- Det må stilles mye hardere krav, og det må få konsekvenser. I min generasjon hadde vi en haug som gikk i front for å ta ansvar. Nå er det ytterst få av dem igjen. Jeg satt i pause og tenkte på hvem vi mangler her. Jo, vi manglet Jarstein i mål, King på topp, Sander Berge og Moi.

- Og Stefan?

- Ja ... Han har ikke akkurat vært noe fyrverkeri på landslaget, han heller. Jeg er ikke sikker på at det hadde blitt så fryktelig mye bedre om vi hadde satt innpå de spillerne der heller. Kanskje et lite knepp opp. Kantene våre klarer ikke komme seg forbi en-mot-en og innleggskvaliteten er for lav. Dødballene er vi for dårlige på, og kreativiteten i eget spill, å sette et trøkk på motstanderen er vi langt unnå på. Vi taper for mange fysiske dueller også.

- Du høres oppriktig bekymret ut?

- Ja, det har jeg vært lenge. Vi ser på nivået i Eliteserien i år også ... Det Lagerbäck sa i går, det sa jeg i år 2000. Da jeg kom hjem fra Tyskland og så kursen vi var på vei. Jeg har gjentatt det mange ganger, men blir sett på som en tullig, men da får jeg bare bli det. Vi har sakket veldig akterut på mange områder i fotball.

Gode resultater mot Nord-Irland og San Marino i kvaliken sist er heller ikke noe som får Rekdal til å hoppe i taket.

- Vi var alle fornøyde, så ser vi at Nord-Irland blir kjørt over ende av Sveits på hjemmebane i går. For meg er det en bekreftelse på at det er fortsatt et langt stykke opp. Det jeg ser i dag er enda en bekreftelse på det, avslutter han.

Mest sett siste uken