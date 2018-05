Rekdal-magi da Norge slo Sverige: - Briljant

Det norske G17-landslaget fikk en marerittstart mot Sverige, men slo tilbake. Kaptein Thomas Rekdal (17) skal ha mye av æren for nettopp det.

NORGE - SVERIGE 2-1:

BURTON (Nettavisen):

Norge havnet under etter bare tre minutter, men vant til slutt 2-1 mot Sverige etter to flotte scoringer av lagkaptein Thomas Rekdal.

På en strøken gressmatte på Burton Albions hjemmebane viste midtbanespilleren hvorfor han spås en stor karriere og ledet Norge til en svært viktig seier.

- Jeg gjorde en feil på det første målet til Sverige da jeg mistet ballen i forkant, så det var gøy å rette opp den feilen. Jeg er godt fornøyd med kampen, og det er morsomt å avgjøre på slutten. Det var ubeskrivelig å se den siste gå i mål, sier Rekdal til Nettavisen etter kampen.

Ble gratulert av svenskene

2001-modellen er sønn av tidligere eliteseriespiller Sindre Rekdal, nevøen til mer kjente Kjetil Rekdal, og har hatt toppfotball i blodet fra han ble født.

Rekdal var faktisk så god mot Sverige at en av de svenske trenerne i støtteapparatet gikk bort og gratulerte ham med kampen.

- Han sa at jeg hadde spilt en bra kamp. Det er fair play, og det er bra at det er sånn, sier Rekdal.

Norge har nå fire poeng etter to kamper og går til kvartfinalen om de slår Slovenia i siste gruppespillskamp 10. mai. De to beste lagene fra gruppa går til kvartfinale, og Sverige (som har tre poeng) møter Portugal i siste kamp.

Rekdal, som spiller for Fredrikstad i norsk 2. divisjon, gjorde seg neppe mindre ettertraktet hos europeiske storklubber etter mandagens prestasjon.

HERJET: Thomas Rekdal scoret to mål mot svenskene og var i strålende humør etter kampen.

Ikke hastverk med å komme seg bort

Men hovedpersonen stresser ikke med å komme seg til en større klubb selv om han storspiller i EM.

- Jeg har ikke noen hast, det er fint å være i Fredrikstad nå og klubben driver bra. Men selvfølgelig er det fint å kunne vise meg frem på en såpass stor arena som dette, sier han.

Kornelius Normann Hansen (17) hadde bursdag på søndag og fikk en fin gave med seier mandag. Southampton-proffen hyller Rekdal etter triumfen og mener han har en av Europas beste venstreføtter i sin årsklasse.

- Han gjør en fantastisk prestasjon, sier han om lagets kaptein.

«Thomas Kristus»

Noah Holm (16) føyer seg inn i rekken av imponerte lagkamerater. Spissen, som ble byttet ut i andre omgang etter å ha fått et gult kort, røper at de på benken ble så imponert av prestasjonen at de ga Rekdal et nytt kallenavn.

- Vi satt på benken og snakket om at det var «Thomas Kristus» som spilte utpå der. Han var fantastisk, og man skjønner hvorfor han er kaptein. Han drar med seg gutta og spiller en fantastisk kamp, sier Holm til Nettavisen etter kampen.

- Hvor god er den venstrefoten hans?

- Hvis man kaster en mynt i lufta, kan han treffe den på 40 meter. Den er guds gave til norsk fotball, er den rosende dommen.

RB Salzburg-spilleren er godt fornøyd med det Norge leverte.

- Sverige er det laget som er deiligst å slå. Det føles som et derby hver gang, og det er ekstra deilig å slå dem, sier han.

Thomas Rekdal trives mot dagens motstander, det er det ingen tvil om. Rekdal scoret nemlig to mål også da Norge slo de blågule 4-0 på La Manga i vinter.

- Hva er det med deg og svenskene?

- Hehe, jeg har ikke peiling. Men det er Sverige da, nabooppgjør, så det er selvfølgelig veldig morsomt å score mot dem, sier han.

Landslagssjef Gunnar Halle smilte fra øre til etter seieren. Nå har Norge alt i egne hender før den siste gruppespillskampen på torsdag.

- Jeg synes vi viser en vilje og lagmoral som er strålende. Du så det på slutten her, det er to-tre stykk som kaster seg inn i taklinger og fighter for hverandre. Pluss at alle de på benken kjører på og heier, det var morsomt, sier Halle til Nettavisen etter kampen.

Han roser selvfølgelig også matchvinner Rekdal, som han mener spilte seg opp etter en middels kamp i åpningsmatchen mot Portugal.

- Det er bra å score to mål når du spiller anker. Han er en klok spiller og har en god pasningsfot. I den første kampen ga han bort for mange baller utfra rollen han har, og det vet han selv, men han selvfølgelig et stort talent. Jeg synes også mange av de andre gjør en god kamp, sier Halle.

- Jeg vil også rose støtteapparatet mitt i dag. De jobber knallhardt i 23 timer i døgnet, om ikke 24, sier han.

NORSK DELEGASJON: Det norske G17-landslaget jublet sammen med foreldre og andre publikummere etter triumfen mot Sverige.

Det var tydelig at kampen var interessant for mange. På sittetribunen var det godt med folk, og kjente fotballnavn som Leif Gunnar Smerud, David Nielsen, Truls Dæhli, Martin Samuelsen, Inge André Olsen, Rune Skarsfjord, Jim Solbakken, Mike Kjølø, Lars Tjærnås, Håkon Grøttland, Hassan El Fakiri og Ørjan Berg var alle blant tilskuerne på Pirelli Stadium mandag, for å nevne noen.

Marerittstart

Kampens første scoring kom etter bare tre minutter, og det var svenskene som kunne juble. Fredrik Hammar utnyttet et sovende norsk forsvar og en nølende Rasmus Sandberg i Norge-målet og kom først på et gjennomspill i lufta. Fra kloss hold satte han inn 1-0 på flott vis, men der burde det norske laget ha forsvart seg bedre.

Det skulle ta 25 minutter før Norge skapte lagets første sjanse. Kornelius Normann Hansen fikk avsluttet fra ti meter, men skuddet gikk dessverre for Norge rett på keeper.

Fem minutter før pause ble Gunnar Halle tvunget til å gjøre et bytte. Martin Helmer Rusten fikk seg en trykk i en duell og måtte byttes ut. Inn kom Harald Martin Hauso.

To minutter før hvilen kom utligningen for Norge. Josef Baccay kom fint fri på venstresiden og skar inn i boksen. Sverige fikk først klarert Baccays forsøk, men returen havnet rett hos Thomas Rekdal. Norge-kapteinen lot seg ikke be to ganger og hamret inn utligningen med en suser fra 16 meter på direkte. Dermed gikk lagene til pause på 1-1.

Innbytter Hauso var nær scoring da han et kvarter inn i andre omgang steg til værs på en corner og headet mot mål, men Sverige klarerte på streken.

Rekdal-perle

Ole Martin Kolskogen holdt på å rote det til for Norge kort tid senere da han slurvet med et tilbakespill, men keeper Sandberg fikk takk i ballen i siste sekund.

Drøye ti minutter før slutt hadde Norge snudd kampen. På et frispark på kanten av 16-metersstreken stilte Rekdal seg opp, og da blir det farlig. Med sin glimrende venstrefot skjøt han ballen rett i mål nede i høyre hjørne med et smart frispark. Dermed gikk Norge opp i en 2-1-ledelse.

Det ble også sluttresultatet på en god norsk EM-dag.

Slik stilte Norge mot Sverige mandag (3-5-2):

Rasmus Sandberg, Leo Cornic, Jonathan Lein Valberg, Ole Martin Kolskogen, Martin Helmer Rusten (Harald Martin Hauso fra 36.), Josef Baccay, Thomas Rekdal, Sander Christiansen, Joshua Kitolano, Kornelius Normann Hansen (Kristoffer Askildsen fra 74.), Noah Jean Holm (Oscar Aga fra 63.).

Her er G17-landslagets EM-tropp (ekstern lenke).

