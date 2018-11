Rekdal raser mot Fagermo: - Forkastelig!

Start-trener Kjetil Rekdal liker dårlig kommentarene Odd-trener Dag-Eilev Fagermo kom med før søndagens eliteserierunde.

KRISTIANSAND / OSLO (Nettavisen): Kjetil Rekdal reagerer kraftig på uttalelsene Dag-Eilev Fagermo kom med i forkant av den nest siste runden i Eliteserien søndag.

Odd-treneren uttalte før møtet med Stabæk, som i likhet med Rekdals Start kjemper om å overleve i Eliteserien, at han begynt å bli glad i Stabæk fordi laget i større grad har begynt å bruke egenrekrutterte og lokale spillere.

- Jeg hadde ikke grått dersom Start rykket ned, med den pengebruken og det de har holdt på med, sa Fagermo blant annet til TV 2.

- Forkastelig

Odd tapte søndagens kamp mot Stabæk 3-0, og bæringene ligger dermed ett poeng bak Start før den siste serierunden i Eliteserien.

Kjetil Rekdal sa klart ifra hva han mente om Odd-trenerens uttalelser etter at Start tapte 1-0 for Rosenborg i Kristiansand søndag.

- Jeg vet ikke hvordan kampen i Skien har vært, og jeg har ingen grunn til å tro at Odd har gjort noe ureglementert eller tapt med vilje, men det setter uttalelsene i et spesielt lys. Jeg synes det er forkastelig, det han sier før helga, at han håper heller at Start rykker ned enn Stabæk, og så skal de møtes i tillegg. Det er lite smart, for å være helt ærlig, sier Rekdal til Nettavisen.

- Er du overrasket over uttalelsene til Fagermo?

- Ja. Du er involert i det, og du har et ansvar med å respektere alle lag. Da synes jeg de uttalelsene er veldig spesielle, for å være helt ærlig.

Dag-Eilev Fagermo har foreløpig ikke besvart Nettavisens henvendelser søndag.

Greit fornøyd tross tap

Til tross for at det ble tap mot Rosenborg, som sikret seriegullet søndag, og foreløpig kvalikplass, er Kjetil Rekdal godt fornøyd med sine spillere.

- Vi var klare til kamp i dag, det var vi ikke sist mot Sandefjord. I dag synes jeg vi hadde fortjent å få noe ut av kampen, men det er ikke alltid du gjør det i fotball, sier Rekdal.

Den tidligere landslagsspilleren mener det faktum at Rosenborg drøyde tid på slutten av kampen er en kompliment til hans lag.

- Det er ikke alt som er perfekt, men ut fra våre forutsetninger og hvem vi møter, så kan vi være brukbart bekjent med det vi gjør. Vi skaper noen sjanser i første omgang, og vi skaper noen sjanser i andre omgang. Vi klarer å trykke Rosenborg litt bakpå på slutt, og Rosenborg drøyer tid til den store gullmedalje etter pause, og det er lov det. Det er ikke det, men det er sjelden det skjer. Og det er litt kjekt å se det og.

Start møter Haugesund på bortebane i siste serierunde - et Haugesund-lag som blir nummer fire i Eliteserien uansett resultat i den kampen.

