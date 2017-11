Rekord-Kirkevold klyper seg i armen

Pål Alexander Kirkevold sier det var helt surrealistisk å ikle seg A-landslagsdrakten for første gang.

Det gjorde Hobro-spissen i Skopje tirsdag. En tydelig stolt vestfolding dro den hvite bortedrakten over hodet.

Veien til A-landslaget har vært lang for 26-åringen. Kirkevold har vært innom HamKam, Mjøndalen, Sandefjord og Sarpsborg før braksuksessen i dansk fotball.

- Det har gått veldig fort, sier Kirkevold om eventyrhøsten der han scoret i 11 strake seriekamper i Danmark.

Mot Makedonia får høstens målkonge sjansen for Norge A.

- For bare et halvt år siden var det ikke sånn at jeg så for meg noen landslagsplass. Det var aldri inne i siktet. Det har bare gått på skinner. Jeg har lagt ned mye innsats og hatt tro på meg selv, men dette har vært over alle forventninger, sier en spent Kirkevold.

Nøkkelen har vært tålmodighet, skal vi tro «Mål-Pål».

- Det har vært ekstremt viktig. Jeg har gått gradene sakte. Jeg har ikke vært i noen storklubber. Jeg har gått alle gradene fra HamKam, og spilt flere hundre kamper uten det store søkelyset på meg. Jeg har aldri vært på benken noen av stedene. Det har kanskje vært min eneste vei til toppen, å være så tålmodig som jeg har vært. Jeg har ikke tenkt så langt fram, men bare spilt fordi jeg elsker fotball, sier Kirkevold til NTB.

Overgangsrykter

Nå kan han være tapt for danske Hobro i januar. Kontrakten går ut til sommeren.

- Det er større klubber der ute, og man har alltid drømmer og ambisjoner, men jeg tenker ikke noe på en mulig overgang. Jeg drukner ikke i tilbud og det er ikke nye klubber (på banen) hver dag, men jeg hører at det er interesse. Om det er en håndfull interesser, kommer det vel en mengde konkrete ting etter hvert, sier Kirkevold.

- Det er (interesse) fra forskjellige ligaer rundt i Europa. Det hadde vært gøy å fortsette ute. Vi får se hva som kommer opp. Det er ingenting som er i nærheten av å være konkret, påpeker spissen som slettet en legendarisk rekord i Superligaen.

Legendene Petter Møller og Ebbe Sand scoret i åtte seriekamper på rad. Kirkevold slettet rekorden med sin lekre rekke på 11 kamper på rad med scoring.

Tar ikke over hjemgården

- Hvordan blir det å løpe ut på banen for Norge?

- Det spørs nok om jeg ikke må dra litt på smilebåndet for å la det synke inn. Det er en hver spillers drøm å kunne løpe med flagget på brystet. Jeg klyper meg litt i armen fortsatt. Det har gått så sykt fort. Det er kjempestas å være her. Jeg er ydmyk over at jeg får lov til å være sammen med de beste spillerne i Norge, sier Kirkevold.

- Hvordan var det å prøve landslagsdrakten?

- Det var surrealistisk. Jeg prøver å fokusere på hvorfor jeg er her og hvordan jeg kom hit. Jeg skal gjøre så godt jeg kan, og håper det er nok, sier Lars Lagerbäcks nye spissvåpen.

Kirkevold kommer fra gård og som mange fra landbruket tar han ikke så lett av.

- Jeg er ikke odelsgutt. Jeg har en storebror, men han skal ikke overta gården. Det blir heller lillebroren min som skal ta over. Han studerer innen landbruk. Det hadde vært noe å slå seg ned på gård etter fotballkarrieren, men det blir nok ikke min vei. Jeg vil gjerne holde meg innenfor idretten, gjerne i hjemmeområdet som trener eller utvikler, sier Kirkevold.

(©NTB)

