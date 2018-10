Rekordtall for gullkampen i Bergen

Nesten 600.000 seere fulgte de siste minuttene av storkampen mellom Brann og Rosenborg i Bergen søndag kveld, viser foreløpige tall fra Discovery.

Det er lenge man har hatt slike tall å vise til. Kampen er den mest sette fra Eliteserien siden 2012. I gjennomsnitt hadde søndagens høydepunkt 491.000 seere. Interessen toppet seg i de dramatiske sluttminuttene.

Seertallskurven svingte kraftig opp mot slutten av oppgjøret. De foreløpige tallene viser at 596.000 seere på det meste var innom TVNorge da Brann jaget utligning i Bergen. Man må helt tilbake i 2012-sesongen for å finne sist en norsk seriekamp hadde like gode TV-tall.

Discovery tok over som rettighetshaver foran 2017-sesongen. Kanalen har i år notert en svært positiv utvikling i interessen for storkampene fra Eliteserien: Tre ganger har selskapet hatt kamper med mer enn 300.000 seere. Alle disse tre er spilt denne sesongen med Brann-Rosenborg som suveren seertallsvinner. Kanalens bestenotering før denne helgen var Vålerenga-Rosenborg fra september 2018, som hadde 320.000 seere.

- At Brann-Rosenborg trekker en halv million seere er en bekreftelse på hvor viktig norsk fotball er for vårt publikum. Det er helt strålende tall, sier sportsdirektør i Discovery og Eurosport, Eirik Koren.

- Discovery har hatt tekniske problemer med søndagens seertallsrapportering. Tallene som oppgis i denne meldingen er derfor foreløpige beregninger, men de offisielle målingene pleier normalt ikke å avvike i særlig stor grad fra disse, heter det i en pressemelding.

