Rettsaken mot Nicklas Bendtner: Kalte kjæresten «f... lille ludder»

Fredag får Rosenborg-angriper Nicklas Bendtner sin dom i retten i København, etter at fotballprofilen er siktet for voldsbruk mot en drosjesjåfør i den danske hovedstaden 9. september i år.

Fotballspilleren ankom retten smilende. Han var med å senke Start i cupsemifinalen på Lerkendal torsdag kveld, da hans 1-1-scoring var med på å snu kampen og sikre Rosenborg cupfinalebillett.

Dersom Bendtner blir funnet skyldig av retten, risikerer han opptil tre måneders ubetinget fengsel.

I rettsaken, som startet 9.30 fredag formiddag, ble et videoopptak fra den mye omtalte drosjeturen spilt av i retten.

«Jeg skal ta ham»

Den viser ifølge danske BT hvordan Bendtner og taxisjåføren etter kort tid av kjøreturen begynner å rope til hverandre, og at Bendtner og kjæresten går ut av taxien.

«Fucking lille ludder», sier sjåføren idet paret har gått ut av bilen.

Han blir så sittende i bilen og ta fram mobiltelefonen sin. «Morknepper» - et uttrykk som tilsvarer det engelske «mother f***er» - sier sjåfæren og dytter. Deretter ringer han en venn og kaller Bendtners kjæreste for et ludder.

«Jeg knepper ham», sier sjåføren til vennen sin - noe sånt som «jeg skal ta ham» eller «jeg skal f***e ham» - før han kjører tilbake og gjentar til vennen at han skal finne dem og «slå til ham».

Når sjåføren finner paret igjen, roper han: «Hva skjer, ditt lille ludder?» etter dem. Bendtner roper tilbake til ham, og man kan høre at de roper til hverandre. Så forsvinner sjåføren ut av taxien, og man kan høre tumulter i bakgrunnen.

Vender blødende tilbake til taxien

Så setter sjåføren seg i taxien igjen, og på videoopptakene kan man se at han tilsynelatende blør. En annen person spør hva som har skjedd, og sjåføren medgir at han er «litt rystet».

Den andre personen sier at «han sto der og slo til deg», etter å ha spurt om han skal ringe politiet. Sjåføren ber så om nummeret til politiet, og ringer dem.

I et annet videoopptak som ble spilt av i retten, denne gangen fra drosjens frontkamera som filmer fremover, kan man se at taxisjåføren kaster noe etter paret etter å ha steget ut av bilen. Da går Bendtner tilbake og dytter til ham, slik at sjåføren faller ned oppå bilen. Det er vanskelig å se om fotballstjernen også sparker til sjåføren, men dytten han gir mannen er ganske kraftig.

- Rasistiske tilrop

Når taxisjåføren avgir sin forklaring, hevder han at det er en tom colaboks han kastet etter paret.

- Jeg hadde vært på jobb i tolv timer på dette tidspunktet, sier han.

Sjåføren hevder at paret ba ham kjøre til venstre i et kryss. Det ga ingen mening for ham, men han trodde de skulle sette Bendters kjæreste av.

- Så fortsetter jeg, og de sier at jeg skal kjøre til venstre i lyskrysset. Så roper de mot meg, og så stoppet jeg bare. Jeg svarer tilbake at de selv hadde bedt meg kjøre denne veien, forklarer han.

Sjåføren forteller så at paret forlot drosjen uten å betale.

- De skyldte 52 kroner. Jeg sa ikke at de skulle betale, men jeg hadde gjort et arbeid, så «hmf», forklarer sjåføren.

Han hevder at praten med vennen, der han sier at han skal «slå til» Bendtner, bare var løse ord.

- Jeg kjører tilbake og roper ut av vinduet at de skylder meg penger. De roper skjellsord tilbake til meg - blant annet at jeg er «neger» eller et «sort svin». Rasistiske tilrop, sier sjåføren.

Innrømmer at han slo

Bendtner på sin side hevder i sin forklaring at paret følte seg snytt etter at sjåføren kjørte en annen vei enn det de hadde bedt ham om. Derfor forlot paret bilen uten å betale for seg, og gikk videre. Da la både han og kjæresten krangelen med sjåføren bak seg, sier han.

- Plutselig kommer det en bil opp ved siden av oss. Det viser seg å være sjåføren. Han roper noe om at vi skylder ham penger. Jeg roper tilbake: «Nei, du snøt oss.» Så roper han: «Ludder», og jeg sier at han er en «fuckings svansk», og at han skal kjøre videre, forklarer Bendtner.

Han forteller at han følte seg truet av hele situasjonen da sjåføren fortsatte å følge etter dem.

Når sjåføren kastet det som Bendtner oppfattet som en hard plastikkflaske med innhold etter dem, gikk han mot sjåføren.

- Jeg har armene ute langs siden og spør hva han driver med. Han svarer igjen noe sånn som: «Hva vil du?» eller «hva snakker du om?» Da vi konfronterer hverandre løfter vi armene på samme tid, og jeg slår ham først, sier Bendtner.

- Det er vanskelig ikke å få noe sammenstøt. Jeg går imot ham fordi jeg føler meg truet. Jeg fryktet for hva som kunne skje med meg og min kjæreste.

Han forteller at han oppsøkte konfrontasjonen fordi han hadde en skade i låret som gjorde at han ikke kunne løpe ifra sjåføren, og at han dessuten hadde kjæresten å passe på. Han avviser imidlertid at han skal ha sparket sjåføren etter slaget. Av videoene som er blitt vist i retten er det vanskelig å avgjøre om dette skjedde.

Tiltalt for knyttneveslag og spark

Bendtner er tiltalt for å ha gitt taxisjåføren et knyttneveslag i ansiktet og et påfølgende spark i hodet, slik at mannen brakk kjeven.

I tilleggsanklagene som kom på mandag, er Bendtner tiltalt for overtredelse av den danske vegtrafikkloven ved ikke å ha festet sikkerhetsbeltet som passasjer i taxien, samt at han som drosjepassasjer forlot taxien uten å betale regningen på 52 kroner.

Taxisjåføren på sin side er tiltalt for å ha forsøkt å utøve vold mot Bendtner og hans kjæreste, ved å kaste en flaske mot dem. I tilleggsanklagene er sjåføren tiltalt for å ha kjørt bil uten sikkerhetsbelte, samt å snakke i mobiltelefonen mens han kjørte.

Bendtner innrømte at han ikke hadde brukt sikkerhetsbelte, og erkjente også at han forlot drosjen uten å betale. Hovedtiltalten erklærte han seg imidlertid ikke skyldig i.

Også taxisjåføren innrømmet at han både kjørte uten sikkerhetsbelte og at han brukte mobiltelefonen under turen, men erklærte seg ellers ikke skyldig i hovedtiltalen.

