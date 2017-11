Riise blir fotballagent

- Ser frem til å hjelpe spillere gjennom karrieren deres, sier John Arne Riise.

John Arne Riise begynner en karriere som fotballagent, mindre enn åtte måneder etter at 37-åringen annonserte at han la opp som fotballspiller.

Det forteller Riise selv på Twitter på søndag.

- Jeg er stolt over å kunne fortelle at jeg nå er en fotballagent. Jeg har vært på begge sider av bordet, og ser frem til å hjelpe spillere med å oppnå sitt potensial og guide dem gjennom karrierene deres, skriver mannen med 110 A-landskamper for Norge på Twitter.

I Twitter-meldingen avslører han at han skal jobbe med agentselskapet Global Finest Athletes.

Agentselskapet jobber, ifølge deres egne Facebook-sider, med både toppspillere og unge talenter.

I’m proud to announce I’m now a football agent. I’ve been on both sides of the table and I look forward to help players fulfill their potential and give them guidance throughout their career.A massive thank you to my partners for this opportunity @vasilikatz @globalfinestathletes pic.twitter.com/mqB3dQdIB4