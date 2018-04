Riise får navnet sitt på statuen «Fotballspilleren»

Navnet på statuen utenfor Color Line Stadion endres til «John Arne Riise».

Statuen fikk navnet «Fotballspilleren» da den ble avduket i 2005, noe som skapte reaksjoner ettersom statuen forestiller den tidligere fotballstjernen.

13 år senere har det imidlertid blitt bestemt at navnet på statuen skal endres til nettopp «John Arne Riise». Det opplyser klubben i en pressemelding mandag.

- Betyr så mye for meg



Riise gleder seg over navnendringen.

- Det å få støtten fra byen, som betyr så mye for meg, er nesten like stort som å vinne Champions League, sier Riise i pressemeldingen.

Klubben kommer til å markere navneendringen før tirsdagens kamp mot Sogndal.

Riise, representanter fra Ålesund kommune og Aalesund FK kommer til å være til stede under markeringen.

- Naturlig at statuen bærer hans navn



Styreleder i Ålesund Stadion KS, Olav Nils Sunde, forklarer at statuen aldri var ment å bære Riises navn samtidig som han var aktiv fotballspiller.

- Statuen var ment som en hyllest til idretten generelt og til fotballen spesielt symbolisert ved John Arne Riise, en av datidens beste utøvende fotballspillere. Det var naturlig at John Arne ble valgt som symbol og modell for statuen, men det var aldri tanken at den skulle bære hans navn så lenge han var aktiv fotballspiller. Det har imidlertid «lagt i kortene» at statuen kunne endre navn den dagen John Arne la opp, forklarer Sunde.

- John Arne har nå lagt opp som fotballspiller, men vil fortsatt stå sentralt i norsk fotballhistorie. Det er derfor både naturlig og passende at statuen – fra nå av - også bærer hans navn, sier Sunde.

