Riise har fullført trenerkurs: - Har mottatt henvendelser fra norske klubber

John Arne Riises manager bekrefter overfor Nettavisen at fotballspilleren har fullført trenerkurset i Kristiansand denne uken.

John Arne Riise har denne uka fullført UEFAs B-trenerkurs i Kristiansand, og nærmer seg dermed ytterligere en trenertilværelse i fotballverdenen.

På Twitter avslører den tidligere Liverpool-profilen at han allerede har mottatt henvendelser fra norske klubber om en mulig trenerfremtid.

- Fått henvendelser

«Allerede fått noen henvendelser i Norge. Planen er å starte her og bygge meg opp til utlandet. Vurderer nå hva og hvor som er best på starte. OBOS?» skriver Riise på Twitter, som svar til en av hans følgere på om han tenker å begynne trenerkarrieren i Norge eller i utlandet.

- John Arne har hatt mange eventyrlige dager på trenerkurs og er motivert til å bli trener, skriver Riises manager, Erland Bakke, i en sms til Nettavisen.

- Det er riktig at noen klubber har tatt kontakt, men det er ingenting konkret foreløpig, opplyser han.

Det er Bakke som bekrefter overfor Nettavisen at Riise har fullført B-trenerkurset i Kristiansand denne uka.

- Valg av klubb blir viktig

Ifølge Norges Fotballforbund er UEFAs B-lisensutdanning trinn 2 av 4 i NFFs trenerutdanningsstige. Primærmålgruppa er trenere i ungdomsfotballen.

I en tidligere Twitter-melding tirsdag kveld avslører Riise at han er åpen for flere alternativer for trenerveien videre.

«Stolt og glad for endelig være klar til å ta fatt på trenerjobben. Men hvor starter moroa?» skriver mannen som står med 110 A-landskamper for det norske landslaget.

«Valg av klubb blir viktig. Troen på seg selv er en god start. Vite hva man ønsker. Hvordan man vil bygge et lag. Bruke erfaringer fra tiden som spiller og de jeg har spilt under», skriver han videre.

Ambisjoner om Rekdal-nivå

Allerede i 2015 avslørte Riise overfor TV 2 at han ville ta fatt på trenerutdanningen etter at karrieren som fotballspiller var over.

Da la han ikke skjul på at han hadde høye ambisjoner for trenerkarrieren.

- Jeg liker å trene yngre spillere og jobbe med utvikling og oppfølging. Men ambisjonene er jo å komme opp på Kjetil Rekdal-nivå og trene Tippeligaen - kanskje også komme meg til utlandet på sikt, sa Riise til TV 2 i 2015.

