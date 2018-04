Riise sendte samme melding til «hele» G17-landslaget - får kritikk

John Arne Riise får kritikk etter at han kontaktet flere G17-landslagsspillere, mens de var på samling.

Den ferske fotballagenten skal ifølge VG ha sendt ut samme melding til et tosifret antall G17-landslagsspillere etter lagets 3-0-seier mot Hellas 27. mars.

Seieren sikret EM-sluttspillplass i England for de unge håpefulle landslagsspillerne.

Sendte lik melding til flere

I meldingen, som ble sendt gjennom direktemeldingsfunksjonen på Instagram, skrev Riise ifølge VG følgende:

«Hei xxx. Mitt navn er John Arne Riise . Jeg har fulgt med deg og har veldig lyst å ta et møte med deg. Jeg har begynt som agent og vil bruke min erfaring som spiller til å bygge opp spillere slik at de får ut sitt potensiale. Sammen kan vi legge en plan og jobbe hardt for dine mål. Jeg har opparbeidet meg mange kontakter rundt om i Europa og vil bruke dette til noe positivt for mine spillere. Håper å høre fra deg

Mvh John Arne»

Riise skal ha sendt nøyaktig samme melding til alle mottakerne, og kun byttet ut navnet i starten av meldingen.

Halle - Dårlig timing

G17-landslagstrener Gunnar Halle mener det var dårlig timing på meldingen fra Riise og at fremgangsmåten kunne vært annerledes.

- Det blir reaksjoner på det når det skjer under samling, særlig på et aldersbestemt lag, og når spillerne er under 18 år. De kommer til oss og spør. Fremgangsmåten var feil i forhold til det å skulle være agent, sier Halle til VG.

Avisen har sendt Riise flere spørsmål angående saken, men kun fått følgende svar:

- Hvis noen har lyst til å starte en debatt på hvordan og når agenter tar kontakt med gode talenter, så ønsker jeg en den velkommen og deltar gjerne med min erfaring som fotballspiller og nå som agent.

Yngve Haavik i NFF er klar på at Riise ikke har brutt noen regler i å kontakte spillerne, men sier samtidig at NFF ikke ønsker kontakt mellom spillere og agenter under landslagssamlinger.

