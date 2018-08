RMC: - Mourinho og Woodward i krig om United-Martial

Det skal ha utviklet seg en kraftig konflikt mellom de to Manchester United-sjefene. I sentrum: Anthony Martial (22).

Ifølge RMC skal Mourinho ha et sterkt ønske om å kvitte seg Martial, og kanalen hevder angrepsspilleren ble foreslått i mulige byttehandler med Chelsea for Willian og Tottenham for Toby Alderweireld i sommer.

- Anthony Martial ønsker fortsatt å forlate Manchester United, og Mourinho ønsker å selge ham. Men siden United-direktør Ed Woodward ser på Martial som en viktig spiller for fremtiden, nekter han å gi etter for ønskene. I stedet har United, etter instrukser fra Woodward, tilbudt Martial en ny og svært lukrativ femårskontrakt. Nå er partene, mot Mourinhos ønske, i forhandlinger om en forlengelse.

Garderobe-besøk vekker oppsikt

Etter tapet mot Brighton skal Woodward, ifølge Manchester Evening News, ha besøkt United-garderoben i flere minutter før Mourinho rakk å ankomme. Det vakte oppsikt hos flere hold i etterkant. Ingen vet hva Woodward sa da han møtte spillerne.

Premier League-legenden Alan Shearer er blant dem som har reagert.

- I det som kan sies å være verdens største klubb har vi en direktør, en av spillets beste managere og en gjeng med stjerner som rett og slett ikke drar i samme retning. Denne typen offentlig styr og ståk ville aldri ha skjedd under Ferguson og David Gill. Da var det United-måten eller ut med deg, sa Shearer.

Neville også kritisk

Den tidligere superspissen er ikke alene om å være kritisk til det som skjer i United. Den tidligere Manchester United-spilleren Gary Neville (43) gikk hardt ut mot nevnte Woodward tidligere denne uken.

Den tidligere United-backen hengte seg opp i at Woodward ble sittende igjen på tribunen med et surt blikk en god stund etter søndagens kamp på The Amex mot Brighton.

- Han satt på plassen sin i to minutter etter kampen på en måte som jeg kun kan beskrive som noe jeg ikke vil se at direktøren for Manchester United skal gjøre, sa Neville under Sky Sports-sendingen ifølge Daily Mail.

United spiller mandag kveld mot Tottenham på Old Trafford. I skrivende stund er stillingen 0-0.