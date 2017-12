Rodgers roser Ajer: - Han var strålende

Celtic-manager Brendan Rodgers finner frem de virkelig gode ordene når han skal omtale Kristoffer Ajers prestasjoner for Celtic.

Den norske Celtic-proffen Kristoffer Ajer (19) fullroses av manager Brendan Rodgers etter lørdagens imponerende kamp. I toppkampen mot Aberdeen gjorde den norske U21-landslagsspilleren en god figur, og var biddragsytende i 3-0-seieren.

Nå røper Rodgers at den norske 19-åringen også er aktuell for en startplass mot rivalene Rangers i Old Firm-derbyet.

- Det har ikke noe å si for meg hvor gammel noen er. Det handler bare om å plukke ut det beste laget til hver kamp, sier Rodgers ifølge Daily Record.

- Jeg ville ikke nølt med å la han starte. Han har alle kvalitetene man trenger. Det handler kun om å gi han den erfaringen som trengs. Jeg synes han var strålende, sier den tidligere Liverpool-sjefen videre.

Ajer tema i garderobeprat



Rodgers forteller videre at han tok seg en prat med spillerne i garderoben etter lørdagens kamp. Der ble Ajer et tena.

- Jeg sa til alle spillerne i garderoben at da jeg kom til klubben i fjor, så var han en gutt, 1.95 høy, men han trengte seniorfotball. Vi sendte han til Kilmarnock og han ble trent veldig godt av Lee McCulloch og Lee Clark, og da han kom tilbake i sommer var han en mann, sier Rodgers.

- Han var fysisk utviklet, og spilte i noen av de første Champions League-kampene våre. Han er rask, kan ta med seg ballen, og du ser hvordan han vinner luftduellene i tillegg. Han er perfekt for oss, avslutter skotten.

- Drømmeår



Også Ajer har tidligere uttaltat han hadde fått signaler fra klubben om at de var fornøyde med hans tid i Kilmarnock.

- De var veldig positive til utlånet og til Kilmarnock som har gitt meg spilletid i alle kamper. De har vært positive til hvordan jeg har prestert, så det har vært bra, sa Ajer til Nettavisen i høst.

Han var i det hele tatt svært fornøyd med 2016/2017-sesongen.

- Det har vært et drømmeår for min del utviklingsmessig, sa 19-åringen til Nettavisen.

Nå er han altså i ferd med å spille seg inn på storklubbens førstelag.

