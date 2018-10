Ronaldo anklages for voldtekt: - Politiet gjenopptar etterforskning

Politiet i Las Vegas bekrefter at de har gjenopptatt etterforskningen av en påstått voldtekt fra 2009.

Det var forrige uke at den 34 år gamle kvinnen Kathryn Mayorga gikk ut i tyske Der Spiegel og anklaget fotballstjernen Cristiano Ronaldo for å ha voldtatt henne i Las Vegas for ni år siden.

Nå melder blant annet engelske Sky News og Daily Mail at Las Vegas Metropolitan Police Department har startet en ny etterforskning av saken.

Nyhetssidene henviser til en pressemelding fra Las Vegas-politiet hvor ingen blir navngitt, men der politiet henviser til en voldtektssak fra 13. juni 2009. Det er samme dato som Mayorga påstår at hun ble voldtatt av Ronaldo.

BBC-reporter Dan Roan navngir heller ikke Ronaldo, men har lagt ut pressemeldingen på Twitter.

I pressemeldingen Roan viser til heter det at offeret ikke bidro med hverken beskrivelse av gjerningsmannen eller informasjon om hvor hendelsen skal ha funnet sted da politiet skrev politirapporten i 2009.

I september 2018 har etterforskningen imidlertid blitt gjenåpnet og etterforskere følger opp informasjon fra offeret.

«Dette er en pågående etterforskning og ingen flere detaljer vil bli offentliggjort på nåværende tidspunkt», heter det i pressemeldingen.

BREAKING: Las Vegas Police reopen investigation into an allegation of sexual assault on June 13, 2009.

“Our detectives are following up on information being provided by the victim. This is an on-going investigation.” pic.twitter.com/kyQaTl0D7w