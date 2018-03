Ronaldo-byste ble latterliggjort - nå har kunstneren forsøkt igjen

Kunstner Emanuel Santos ble latterliggjort for sin byste av Cristiano Ronaldo, men gikk likevel med på å gi det et nytt forsøk.

Bildene av Cristiano Ronaldo-bysten gikk verden rundt da den ble avduket i fjor. Kunstneren bak bysten, Emanuel Santos, ble latterliggjort for den manglende likheten, og det noe komiske ansiktsuttrykket.

Likevel har fotballmagasinet Bleacher Report fått Santos til å gi det et nytt forsøk.

Resultatet? Det ser du i bunnen av saken.

Den opprinnelige bysten ble laget for å være en del av Cristiano Ronaldo Airport i Portugal.

I en minidokumentar, produsert av Bleacher Report, snakker Santos om hvordan han selv opplevde reaksjonene på arbeidet.

- Jeg husker hvor tunge de dagene var. Det startet med at min søster ringte for å si hva som skjedde på internett. Mange sa dårlige ting om skulpturen, og folk skrev at jeg burde slå meg selv ihjel, sier Santos til Bleacher Report.

Arrangementet med den opprinnelige avdukingen for et år siden, skulle i hovedsak handle om at Ronaldo nå har fått sin helt egen flyplass oppkalt etter seg, men dette kom helt i skyggen av den merkelige statuen av Portugals yndling.

Avdukingen utløste en ellevill Twitter-storm med parodier og hånlige kommentarer.

